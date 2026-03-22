Muere una persona y cinco resultan heridas en un accidente de tráfico en un pueblo de Córdoba

Imagen de archivo de dos agentes de la Guardia Civil. EP.

Las claves nuevo Generado con IA Una persona ha fallecido y cinco han resultado heridas en un accidente de tráfico en Posadas, Córdoba. El accidente ocurrió el 21 de marzo, cuando un turismo se salió de la carretera A-431 y volcó a la altura del kilómetro 35. Entre los heridos, una joven de 19 años tuvo que ser trasladada en helicóptero al hospital en estado grave. Al lugar acudieron servicios sanitarios del 061, Guardia Civil y bomberos de Palma del Río.

Una persona ha muerto y otras cinco han resultado heridas en un accidente de tráfico en el municipio cordobés de Posadas.

El suceso tuvo lugar el pasado 21 de marzo, cuando el turismo en el que iban las víctimas se salió de la carretera A-431.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía ha señalado que se recibió el aviso de este siniestro poco antes de las 15:00 horas. En la llamada se alertaba del vuelco de un coche en el kilómetro 35 de la citada vía.

Según la agencia de noticias Europa Press, Adif alertó al 112 de la presencia de un cadáver cerca de las vías del tren después de que se diera el accidente de tráfico.

Además del fallecido, otras cuatro personas -tres mujeres y un hombre de entre 18 y 20 años- resultaron heridas. Una de ellas, de 19 años de edad, tuvo que ser trasladada en helicóptero hasta un hospital en estado grave.

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron efectivos sanitarios del 061, Guardia Civil y bomberos de Palma del Río.