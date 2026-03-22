Confirmado: crean una aplicación móvil gratuita para saber el precio del combustible en tiempo real

Las claves nuevo Generado con IA Gasall es una aplicación móvil gratuita que permite conocer el precio del combustible en tiempo real en más de 12.000 estaciones de servicio de España. La app se actualiza con nuevo diseño y funcionalidades, como la previsión de estaciones en ruta, calculadora de repostaje y aplicación automática de descuentos. Gasall extrae datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica, cuenta con más de 34.000 reseñas verificadas y una valoración media de 4,7 estrellas. La aplicación ha alcanzado la segunda posición en descargas en App Store y Play Store en España, superando incluso a ChatGPT, en medio de la subida de precios del combustible.

El precio del petróleo lleva semanas manteniendo en vilo a todos los conductores.

Cuando Oriente Medio se agita, los bolsillos tiemblan. Y eso es lo que está pasando ahora. El litro de gasolina o diésel no deja de fluctuar y los analistas no dan buenas noticias: la tendencia al alza tiene recorrido.

Por ello, los afectados por el encarecimiento del combustible buscan maneras con las que paliar las consecuencias económicas de la guerra en Irán.

Muchos de ellos ya conocen, y usan, Gasall. Esta es una aplicación móvil gratuita para decidir dónde y cuándo repostar. No por capricho, sino porque la diferencia entre elegir bien y elegir mal puede suponer varios cientos de euros al año. Y a todo el mundo le gusta ahorrar.

Gasall conecta en tiempo real con más de 12.000 estaciones de servicio de todo el país. Datos actualizados constantemente a través de fuentes oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La plataforma está disponible en App Store y Play Store.

Con un contexto internacional complicado y todo lo que este conlleva, el comparador de precios de gasolineras se actualiza. Nuevo diseño y nuevas funcionalidades que van más allá de la simple comparativa de precios.

Su nueva versión permite al conductor ver antes de salir qué estaciones encontrará en su camino para no llevarse sorpresas.

La calculadora de repostaje resuelve de manera inmediata cuál va a ser la cantidad a pagar para llenar el depósito.

El histórico de precios detallado permite entender la evolución del mercado y anticipar el mejor momento para recargar combustible.

Y para quienes tienen tarjeta de fidelización o acceso a descuentos de red, Gasall los aplica automáticamente al precio final con solo configurar el tipo de descuento y la red preferida.

Con más de 34.000 reseñas verificadas y una calificación media de 4,7 estrellas, es además la mejor valorada de su categoría.

Por esto, no es casualidad que la semana pasada se convirtiera en la segunda app más descargada de la App Store y Play Store en España, superando incluso a ChatGPT: cuando el combustible duele en el bolsillo, los conductores saben dónde buscar la solución.

Gasall no está pensada solo para el conductor urbano que llena el depósito los viernes. Su lógica de personalización la hace igual de útil para conductores profesionales, moteros, autocaravanistas, familias con niños, viajeros de ocio o personas que dependen del coche para llegar al trabajo cada día.