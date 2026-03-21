Cádiz tendrá un nuevo hospital con casi 800 habitaciones, 330 consultas y que estará incluido en la Unidad Aceleradora

De izquierda a derecha, el alcalde de Cádiz, Bruno García; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, durante el acto de presentación del nuevo Hospital de Cádiz. Junta de Andalucía.

Las claves nuevo Generado con IA Cádiz contará con un nuevo hospital regional de 782 habitaciones individuales y 330 consultas, ubicado en una parcela de 20.450 m². El hospital dispondrá de 50 camas UCI, 25 quirófanos, áreas de radiodiagnóstico, laboratorio, medicina nuclear y radioterapia. El centro estará incluido en la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía para agilizar su construcción. La infraestructura estará preparada para catástrofes, será de tercer nivel asistencial y ofrecerá servicios como telemedicina, hospital digital y atención a la cronicidad.

Cádiz contará con un nuevo hospital con 782 habitaciones individuales y 330 consultas que pasará a formar parte de la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía, el organismo autonómico que busca agilizar trámites y acortar plazos.

Ha sido el presidente de la comunidad, Juanma Moreno, el encargado de presentar este sábado el nuevo Hospital Regional después de la firma del convenio de colaboración entre la administración autonómica, la Zona Franca -dependiente del Ejecutivo central- y el Ayuntamiento de Cádiz el pasado viernes.

Un acto en el que estuvo presente la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, quien señaló que la infraestructura "saldrá adelante" pero cuestionó que se firmase el convenio y prometiese el hospital "a tres meses de las elecciones".

El nuevo centro gaditano estará ubicado en una parcela de alrededor de 20.450 metros cuadrados y tendrá una superficie construida de unos 200.000 metros cuadrados, 137.000 de ellos útiles.

Su capacidad de crecimiento en altura podría ser hasta las 20 plantas e incluirá aparcamientos para unas 2.400 plazas.

La infraestructura dispondrá de 50 camas UCI de adultos, además de una UCI personal, pediátrica y neonatal, urgencias diferenciadas para adultos, pediátricas y obstétricas, además de unas 330 consultas y módulos de pruebas funcionales entre adultos y materno infantil.

Contará con un área quirúrgica con 25 quirófanos, entre los que habrá algunos que son híbridos y también robotizados.

Otras áreas

En cuanto a las áreas diagnósticas avanzadas, tendrá radiodiagnóstico, laboratorio, medicina nuclear y radioterapia.

El hospital va a ser asignado en los próximos días a la Unidad Aceleradora de Proyectos que tiene en marcha la Junta de Andalucía y con la que se quiere agilizar los trámites y acortar plazos.

El centro sanitario será de tercer nivel asistencial tanto docente como investigador, moderno y estará adaptado a las nuevas formas de hospitalización y de asistencia especializada.

Juanma Moreno ha declarado que el nuevo hospital dará respuesta a la demanda "no solamente presente, sino también a la futura", porque está diseñado con los mapas de crecimiento demográfico de la propia provincia y de la Bahía de Cádiz.

El mismo contará con todos los servicios pertinentes como son hospitales de día, cirugía mayor ambulatoria, hospitalización a domicilio, telemedicina, hospital digital y atención a la cronicidad.

Preparado para "posibles catástrofes"

Además, según ha indicado el jefe del Ejecutivo andaluz, el Hospital Regional está preparado para hacer frente a las "posibles catástrofes que se presenten, debido a que está adaptado y preparado para cualquier circunstancia crítica".

El líder autonómico ha defendido que la puesta en marcha de este centro hospitalario representa "el futuro de la sanidad en la provincia" y ha subrayado que es una de las iniciativas "más ambiciosas" en el marco de la sanidad, "tan esperada como necesaria".

A su juicio, "hay que darle respuesta a la sanidad pública de Cádiz y dar un salto de calidad que reclamaba desde hace mucho tiempo".

El presidente andaluz ha puesto de manifiesto en la complejidad de impulsar un proyecto de esta envergadura y en la importancia de la vía andaluza: "Nosotros no tenemos que imitar a nadie porque somos Andalucía".

Asimismo, ha hecho hincapié en la importancia de contar con unos Presupuestos porque, sin ellos, "no se pueden hacer oposiciones, proyectos nuevos ni modificaciones". Son estas cuentas las que permiten "hacer las cosas rápidas".