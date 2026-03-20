Miles de personas claman en Huelva justicia por las víctimas de Adamuz con la ausencia del Gobierno y del PSOE

Manifestación en Huelva por las víctimas de Adamuz. EFE

Las claves nuevo Generado con IA Unas 5.500 personas se manifestaron en Huelva para pedir justicia por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. La protesta estuvo marcada por la ausencia de representantes del Gobierno central y del PSOE, salvo algunas excepciones individuales. Asistieron autoridades locales y autonómicas del PP, como la alcaldesa de Huelva y el secretario general del PP andaluz. El presidente de la asociación de víctimas reclamó una investigación imparcial, exhaustiva y sin contaminaciones para esclarecer los hechos.

Unas 5.500 personas, según la Policía Nacional, han recorrido las calles de Huelva capital para arropar a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, muchas de ellas aún con secuelas visibles.

Con el lema "memoria, verdad y justicia", como podía leerse en la pancarta de la cabecera, la manifestación ha transcurrido plagada de paraguas por la lluvia que empezó a caer con intensidad, lo que mermó quizás una mayor asistencia.

Llamativas han sido las ausencias. Ningún representante del Gobierno de Pedro Sánchez estaba allí.

Ni la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico; ni el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ni la vicepresidenta del Gobierno, la andaluza María Jesús Montero...

Ni tampoco ha hecho acto de presencia casi ningún representante del PSOE onubense ni andaluz, con la excepción del parlamentario andaluz y onubense Enrique Gaviño.

Ya lo dijo la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, esta mañana en Huelva precisamente.

Los socialistas respetan "profundamente" a las víctimas y cada uno, "a título personal, individual", podía secundar dicha manifestación si así lo considera, pero la gran mayoría se ha ausentado.

Sí han asistido la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo y la consejera de Igualdad, Loles López, entre otros cargos institucionales.

La manifestación ha culminado en la plaza de las Monjas donde el presidente de la asociación convocante, Mario Samper, ha leído un manifiesto y se ha guardado un minuto de silencio.

Samper ha insistido en la necesidad que tienen las víctimas de saber la verdad, pero esta "solo se consigue con una investigación limpia, sin contaminaciones, imparcial y exhaustiva".