Un incendio en el patio de un edificio de tres plantas en Adra (Almería) obliga a desalojar a 40 vecinos

Imagen de archivo de un camión y efectivos de Bomberos del Consorcio del Poniente.

Las claves nuevo Generado con IA Un incendio en el patio de un edificio de tres plantas en Adra (Almería) obligó a desalojar a unos 40 vecinos durante la madrugada. El aviso se produjo sobre la 01:30 horas, alertando de un fuego en el patio de un piso bajo en la calle Lope de Vega. En la extinción y evacuación participaron Bomberos del Poniente, 061, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil. No hubo heridos y todos los vecinos pudieron regresar a sus viviendas tras finalizar las labores de extinción.

Cerca de 40 personas han tenido que ser desalojadas esta madrugada de un bloque de pisos de la localidad almeriense de Adra (Almería), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, a través de un comunicado.

El aviso llegó sobre las 01.30 horas. En la llamada alertaban de un incendio en el patio de un piso bajo de un edificio de tres plantas ubicado en la calle Lope de Vega de la localidad almeriense de Adra.

En este siniestro efectivos han intervenido Bomberos del Poniente, de 061, de Policía Local, de Guardia Civil y de Protección Civil de Adra.

En el incendio no ha habido personas heridas, aunque durante la intervención de los servicios de emergencia en el lugar los vecinos del bloque, unas 40 personas, han tenido que ser desalojadas. Todas han podido regresar a sus viviendas una vez concluidas las tareas de extinción.