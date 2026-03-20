Un hombre de 79 años resulta herido en el incendio de un bazar oriental en Granada capital

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de 79 años ha resultado intoxicado por inhalación de humo en el incendio de un bazar oriental en Granada capital. El fuego se declaró sobre las 3:30 de la madrugada en un bazar chino de la calle Carrera de la Virgen. El afectado, vecino del piso superior del local, fue trasladado al hospital Clínico San Cecilio tras la intervención de los servicios de emergencia. Las causas del incendio aún se desconocen; en el operativo participaron Bomberos, servicios sanitarios y fuerzas de seguridad.

Un hombre de 79 años ha resultado afectado por inhalación de humo tras el incendio esta madrugada de un bazar oriental en Granada capital, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, en un comunicado.

El aviso llegó a la sala sobre las 3.30 horas. En la llamada alertaban de que estaba saliendo mucho humo de un bazar chino en la calle Carrera de la Virgen.

En ese momento, la sala coordinadora ha activado a los Bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Nacional y a la Policía Local.

Tras la extinción del incendio, cuyas causas se desconocen, los sanitarios han trasladado a un varón de 79 años, vecino del piso superior del local, al hospital Clínico San Cecilio tras resultar intoxicado por el humo.