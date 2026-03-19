La Educación Infantil será gratis en Andalucía desde el primer año: las familias ahorrarán 2.600 euros anuales

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la escuela infantil Los Molares. Junta de Andalucía

Las claves nuevo Generado con IA Andalucía ofrecerá educación infantil gratuita desde el primer año a partir del próximo curso, beneficiando hasta 130.000 niños de uno y dos años. Las familias podrán ahorrar hasta 2.645 euros anuales por hijo gracias a la gratuidad de las guarderías. La medida pretende facilitar la conciliación laboral y familiar e incrementar la escolarización infantil, especialmente entre familias con menos recursos. El sistema educativo andaluz será gratuito desde un año hasta la universidad, incluyendo bonificaciones en matrículas universitarias si se aprueban todas las asignaturas.

La gratuidad en las guarderías se extiende en Andalucía. El próximo curso ya será gratis para los niños de un año, según ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en una escuela infantil en la localidad sevillana de Los Molares.

Desde el presente ejercicio escolar, Andalucía ofrece educación gratuita para niños y niñas de dos años en escuelas infantiles de titularidad de la Junta y en las adheridas al programa de ayuda a las familias.

Al implantarse también para los escolares de un año a partir del próximo curso, según ha indicado Moreno, hasta 130.000 niños de uno y dos años se podrán beneficiar de la gratuidad al próximo curso.

"Significa que damos un paso más en esa hoja de ruta que tenemos trazada y ese compromiso electoral que adquirimos en el año 2022", ha indicado Juanma Moreno.

Tras esta medida, el sistema educativo va a ser gratuito desde un año hasta prácticamente la universidad. "Andalucía es de las pocas comunidades autónomas que además bonifican las matrículas universitarias, simplemente con que se aprueben todas las asignaturas".

Para el presidente, la gratuidad de las escuelas infantiles para niños de un año supone "un enorme esfuerzo de servicio público y de utilidad que hacemos desde el Gobierno andaluz".

Ahorro y conciliación

Pero, también, "un alivio económico en estos momentos también difíciles, y un ahorro que puede alcanzar hasta los 240 euros al mes por niño y hasta 2.645 euros en un curso que es aproximadamente de 12 meses".

El presidente andaluz confía en que con esta gratuidad se anime a la escolarización de niños. "Todavía hay muchas familias, a veces por razones de carácter económico, que no pueden llevar a sus hijos a estas aulas infantiles".

El objetivo es pasar de 38.000 matriculados en este curso a 64.000 en el próximo. Sobre todo, porque también favorece la conciliación, que ayuda especialmente a las familias trabajadoras.

Y refuerza algo esencial: que el lugar de nacimiento o el nivel de renta familiar no condicione la oportunidad de vida desde los primeros años.

El próximo 1 de abril se inicia el proceso de escolarización, que se mantendrá todo el curso, y Moreno ha insistido en animar a las familias a que inscriban a sus hijos.

El presidente asegura ser consciente de que el sector de las escuelas infantiles, sobre todo, de carácter privado, está pasando por "una situación muy compleja, marcada por la caída de la natalidad y el incremento de los costes".

Por ello, ha anunciado que mantendrá una próxima reunión con ellos, ante la importante caída de natalidad que está sufriendo Andalucía.