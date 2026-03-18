La Junta designa al cargo que veló por el acuerdo de Doñana para que haga un seguimiento a las víctimas de Adamuz

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el Consejo de Gobierno en Huelva.muz Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía ha designado a Jaime Mora como enlace entre la administración y las víctimas del accidente de Adamuz. Jaime Mora, con experiencia en el ámbito jurídico y la administración pública, se encargará de canalizar información y atender las necesidades de las víctimas y sus familias. El Gobierno andaluz se ha personado en la causa penal por el accidente y Mora será responsable de la comunicación entre el gabinete jurídico y la asociación de víctimas. La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha convocado una manifestación en Huelva para exigir que se conozca toda la verdad sobre el accidente.

Quien fue nombrado para vigilar como comisionado el acuerdo de Doñana que firmó el Gobierno andaluz con el central para proteger el humedal, será el mismo que sirva de enlace entre la Junta y las víctimas del accidente de Adamuz.

Se trata de Jaime Mora. El onubense cuenta con una dilatada trayectoria en el ámbito jurídico y de la Administración Pública y ha ocupado varios cargos en la Delegación de la Junta en Huelva.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, lo ha anunciado en Huelva tras el Consejo de Gobierno. Este se ha celebrado en la capital onubense cuando se cumplen dos meses del accidente de Adamuz.

Precisamente el presidente andaluz anunció la creación de este consejo el mes pasado en la propia localidad. El objetivo es hacer un seguimiento a todo lo relacionado con el accidente.

Tanto en lo que se refiere a la atención a las víctimas como a canalizar la información sobre las causas que lo provocaron.

El Gobierno andaluz se personó en la causa penal que se está investigando en el juzgado de Montoro y Jaime Mora canalizará esta información entre el gabinete jurídico y las propias víctimas, muchas de ellas personadas también, y la asociación que las engloba.

De igual forma, Juanma Moreno le ha encargado también atender las necesidades de las víctimas del accidente, tanto de los familiares de los fallecidos como de los heridos. La gran mayoría están teniendo secuelas no sólo físicas sino también psicológicas.

Este viernes la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, recién constituida, ha convocado una manifestación a las 18:00 horas que recorrerá las principales calles de Huelva.

Casi dos meses después quieren lanzar un grito al unísono para que se sepa "toda la verdad" y pedir respeto para su memoria.

Juanma Moreno ha mostrado su apoyo a la manifestación, pero este periódico ha podido saber que no acudirá.