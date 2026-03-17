Los reyes visitan Jaén por el 1.200 aniversario de su capitalidad: la ciudad se echó a la calle para recibirlos

Las claves nuevo Generado con IA Los reyes de España han visitado Jaén para celebrar el 1.200 aniversario de su capitalidad, participando en varios actos institucionales. Felipe VI recibió el bastón de mando de la ciudad y ambos monarcas firmaron en el libro de honor del Ayuntamiento, saludando al público desde el balcón. Durante la visita, recorrieron el Palacio del Condestable y la exposición conmemorativa, así como los Baños Árabes de Jaén en el Palacio de Villardompardo. La ciudadanía se volcó en el recibimiento a los reyes, con la fachada del Ayuntamiento iluminada en rojo carmesí, color tradicional de la Casa Real.

Los reyes de España han visitado este martes la ciudad de Jaén para participar en los actos organizados con motivo del 1.200 aniversario de su capitalidad.

La presencia de Felipe VI y la reina Letizia estaba prevista inicialmente para el 29 de abril del pasado año, aunque tuvo que suspenderse al coincidir con el histórico apagón eléctrico que afectó a buena parte del país.

Los monarcas tenían previsto llegar a las 12.15 horas al Ayuntamiento de Jaén, en la plaza de Santa María, aunque llegaron hacia las 12.30 horas, con quince minutos de retraso. Allí fueron recibidos por la corporación municipal. Concretamente, primero fueron saludados por el alcalde, Julio Millán, quien además le hizo entrega al monarca del bastón de mando de Jaén.

También estuvieron presentes la ministra de defensa, Margarita Robles, y otras personalidades como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, o el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.

Como viene siendo habitual en este tipo de visitas, los monarcas recibieron el calor del público, que los esperaba en las calles. La reina Letizia se mostró especialmente cercana con varios bebés, a los que hizo carantoñas. Tras su acceso al Ayuntamiento y saludar a la corporación municipal, los reyes firmaron en el libro de honor del Ayuntamiento de Jaén y saludaron a todos desde el balcón del salón de plenos.

Tras este primer acto institucional, se trasladaron al Palacio del Condestable para visitar la exposición Jaén: 825-2025, conmemorativa de esta efeméride. Allí también han podido ver la reciente restauración del Salón Mudéjar.

Una imagen de la llegada de los reyes. EFE

El Palacio del Condestable, edificio del siglo XV, cuenta con un patio central rodeado por una galería de arcadas de estilo gótico tardío. En su interior se encuentra el Salón Mudéjar, una de las estancias más representativas del inmueble, cuyos trabajos de restauración han concluido recientemente.

La última parada de la jornada ha tenido lugar en el Palacio de Villardompardo, donde los reyes visitaron los Baños Árabes de Jaén, considerados los más grandes visitables de España. Este conjunto monumental celebró en 2025 el 40 aniversario del Premio Europa Nostra concedido por su restauración, dirigida por el arquitecto Luis Berges Roldán, fallecido el pasado jueves a los 100 años.

El Ayuntamiento quiso implicar a la ciudadanía en esta visita institucional mediante un bando municipal en el que el alcalde, Julio Millán, invitó a los vecinos a ofrecer a los monarcas “una cálida bienvenida” durante el recibimiento en la plaza de Santa María que, sin duda, se ha cumplido.

La reina, junto a un bebé.

Con motivo de la visita, como curiosidad, la fachada del Ayuntamiento de Jaén se ha iluminado en los últimos días con un tono rojo carmesí, color tradicionalmente asociado a la Casa Real.

El alcalde de Jaén también ha agradecido que Felipe VI y Letizia mantuvieran su compromiso con la conmemoración, subrayando que con su presencia “han querido testimoniar la importancia de esta efeméride para la capital y su provincia”.