Una macrooperación antidroga en Almería deja once detenidos, 23 registros y seis viviendas demolidas

La investigación señala a tres varones como líderes de la organización, que utilizaba viviendas para el cultivo de marihuana y empleaba compatriotas para la vigilancia.

Se cortaron 180 fraudes eléctricos y se retiraron más de 500 metros de cableado fraudulento con la colaboración de técnicos de Endesa.

Durante la Operación Espejo se realizaron 23 registros, interviniendo armas de fuego, munición y más de 10.000 plantas de marihuana.

La Policía Nacional ha detenido a once personas y demolido seis viviendas públicas en una operación antidroga desarrollada en Almería.

La Policía Nacional ha detenido a once personas y ha derribado seis viviendas públicas en una actuación contra el tráfico de drogas desarrollada durante la madrugada de este martes en Almería, en la que se han practicado 23 registros y se han intervenido armas de fuego, munición y más de 10.000 plantas de marihuana, según un primer balance policial.

Asimismo, se han cortado 180 fraudes eléctricos y se han retirado más de 500 metros de cableado fraudulento, según los datos aportados por Endesa sobre la actuación de sus técnicos coordinada en el dispositivo.

La operación, denominada Operación Espejo, ha contado con la participación de más de 150 agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Brigada Provincial de Policía Judicial de Almería, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), la Unidad de Intervención Policial (UIP) y el Servicio de Medios Aéreos.

Las actuaciones policiales se han desarrollado en los barrios de El Puche, Los Molinos y Los Almendros, donde se han llevado a cabo los registros previstos dentro del dispositivo.

Además, los seis derribos de viviendas públicas con contrato de compraventa resuelto se han ejecutado en colaboración con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).

Fuentes de la Administración andaluza han explicado que las seis viviendas que se han derribado durante la operación policial forman parte de un proyecto previo de demolición diseñado al constatarse que los inmuebles no reunían las "condiciones mínimas de habitabilidad".

El derribo impedirá, por un lado, que las viviendas obsoletas puedan ser nuevamente okupadas de manera ilegal mientras que, por otro lado, se avanzará bajo el objetivo de levantar nuevas residencias que reúnan la condición de vivienda protegida.

La investigación sitúa a tres varones como los principales miembros de una supuesta organización que destinaba varias viviendas al cultivo de marihuana, sobre todo en la zona conocida como El Puche Viejo torno a la calle Espejo del Mar, con una quincena de viviendas sospechosas en dicha vía, así como en otras situadas al otro lado del colegio público, como las calles Tangos o Romances, entre otras.

Fuentes del caso han explicado que los inmuebles eran explotados supuestamente por los sospechosos quienes, a su vez, empleaban a otros compatriotas de origen marroquí para el cuidado, protección y vigilancia tanto de las casas como de su contenido.

Las observaciones policiales permitieron identificar la presencia de aparatos de aire acondicionado en las viviendas que funcionaban prácticamente las 24 horas para sostener los cultivos, toda vez que las viviendas tenían cerradas permanentemente las ventanas. De las mismas casas emanaba un "fuerte olor a marihuana".