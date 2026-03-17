La Fiscalía investiga imágenes de desnudos con IA de 18 menores en un instituto de Almería



Así lo ha revelado este martes el fiscal delegado provincial de Criminalidad Informática, David Calvo López, durante su intervención en la jornada Inteligencia Artificial y Derechos Fundamentales, celebrada en la Universidad de Almería (UAL).



El fiscal ha explicado que en este caso, circunscrito a un municipio que no ha desvelado, se ha empleado la aplicación ClothOff, la cual permite a los usuarios introducir fotografías reales y obtener imágenes manipuladas de desnudos o escenas sexuales explícitas.



"El 90% de los usuarios generan escenas sexuales completas", ha advertido Calvo, quien ha detallado que el sistema toma la foto de la víctima y elabora un montaje virtual para simular su participación en el acto.



Durante su ponencia, Calvo ha analizado la respuesta del derecho penal ante el fenómeno de las deepfakes y ha precisado que cuando las víctimas son menores de edad, la creación de estos contenidos constituye un delito de pornografía infantil virtual, penado con la misma gravedad que si se tratara de imágenes reales obtenidas mediante grabación, siempre y cuando el resultado sea "realista".



En los casos en los que la imagen generada carece de ese realismo, el Ministerio Público califica los hechos como un delito contra la integridad moral, tipificado en el artículo 173 del Código Penal, al atentar gravemente contra la dignidad de las víctimas.