Andalucía aspira a ser primera economía de España: aporta el 80% de las nuevas empresas y una bajada del paro del 30%

El presidente Juanma Moreno reclama mejores conexiones ferroviarias, infraestructuras eléctricas y un nuevo sistema de financiación para Andalucía.

Andalucía lidera en sectores como renovables, aeronáutica, ciberseguridad y defensa, con planes de digitalización total en 2030.

La región ha superado los 591.000 autónomos y las exportaciones han alcanzado por primera vez los 40.000 millones de euros.

Andalucía aporta el 80% de las nuevas empresas en España y ha reducido el paro un 30% desde 2018.

"Andalucía marca el paso y hoy es una tierra más orgullosa de sí misma", con esta frase culminó el presidente de la Junta, Juanma Moreno, su intervención en el IV Foro Económico Español de Andalucía.

Una afirmación que basa en los datos que ha cosechado la comunidad en los últimos años, motivo por el que desde la Junta se han marcado el objetivo de que la región sea la primera economía de España.

Entre ellos, subrayó que la comunidad aporta el 80% de las nuevas empresas, es decir, ocho de cada diez empresas que se crean son andaluzas.

La tasa de paro ha bajado siete puntos desde el último trimestre de 2018, reduciéndose en un 30%. En concreto, el pasado mes de febrero bajó en 2.629 personas, lo que sitúa la cifra total en 588.474 personas, la segunda más baja en 18 años tras la registrada en diciembre de 2025.

Además, la región ha superado una barrera psicológica al convertirse en líderes en autónomos superando al número de parados. En febrero de 2026 Andalucía contabilizó 591.000.

Juanma Moreno también destacó el aumento de las exportaciones en el último ejercicio. Por primera vez superaron los 40.000 millones de euros. Al igual que la inversión extranjera, que duplicó lo alcanzado entre 2019 y 2024.

"Andalucía se ha transformado económica, industrial y tecnológicamente, convirtiéndose en referente en renovables y en Hidrógeno verde, donde se prevé generar 10.000 empleos hasta 2030 con proyectos en marcha", ha subrayado el presidente andaluz.

La comunidad también ha conseguido un crecimiento en sectores clave como el aeronáutico, la ciberseguridad o la Defensa, haciendo además una apuesta para ser 100% digital en 2030, con una inversión de 2.600 millones de euros.

Juanma Moreno también ofreció datos sobre las infraestructuras de transporte. En total, se ha destinado 4.660 millones de euros "frente a 2.000 de la última legislatura PSOE".

Y sobre la vivienda. "Andalucía es líder en construcción de vivienda libre y protegida, en metros, tranvías y carreteras", aseguró el presidente andaluz.

En contra, remarcó Juanma Moreno, el Gobierno central "no ha inaugurado ni un kilómetro nuevo de cercanías ni de media distancia en Andalucía en ocho años".

A lo que se suma ahora el retraso del AVE directo entre Málaga y Madrid, que no estará operativo antes de Semana Santa. Una situación que conllevará pérdidas millonarias. "Más de 300 millones", según ha remarcado Moreno.

Por todo ello, cree que Andalucía hoy día es "una tierra mucho más fuerte en términos económicos y sociales, una tierra mucho más resiliente porque dependemos menos de variables externas".

Peticiones al Gobierno central

No obstante, Juanma Moreno ha hecho varias reclamaciones al Gobierno central para conseguir su propósito de que Andalucía sea la primera economía de España.

Para empezar, una buena conexión ferroviaria. Algo que es clave para la economía. También infraestructuras eléctricas acordes con las capacidades del sistema de generación y transporte de energía y más inversiones en obras hidráulicas porque la sequía volverá.

También un nuevo sistema de financiación que sea bueno para Andalucía y bueno para el resto de las comunidades. "Vamos a seguir en ese camino, avanzando con voz propia en España y también en Europa".

Juanma Moreno lanzó un último mensaje a tres meses de las elecciones autonómicas: "Es el momento de Andalucía porque hoy marca el paso".