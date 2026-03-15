Cinco heridos en un accidente de tráfico en Almería: el vehículo chocó contra un invernadero en La Mojonera

Las claves nuevo Generado con IA Cinco personas han resultado heridas, una de ellas grave, en un accidente de tráfico en La Mojonera (Almería). El accidente ocurrió en la carretera AL-3302, cuando un vehículo chocó contra un invernadero minutos antes de las 15:00 horas. Entre los heridos se encuentran cuatro mujeres de 47, 36, 33 y 30 años y un hombre de 22, todos trasladados al Hospital de Poniente. El siniestro también causó daños en varias farolas y el cableado eléctrico, y requirió la intervención de servicios sanitarios, Guardia Civil y Policía Local.

Cinco personas han resultado heridas, una de ellas de carácter grave, en un accidente de tráfico en la localidad almeriense de La Mojonera, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El siniestro ha tenido lugar en la AL-3302 minutos antes de las 15:00 horas. En ese momento, el 1-1-2 ha recibido una llamada que alertaba de que, por causas que se desconocen, un vehículo había chocado contra un invernadero.

Rápidamente, el 1-1-2 ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local, así como a mantenimiento de la vía.

En el accidente han resultado heridas cuatro mujeres de 47, 36, 33 y 30 años y un hombre de 22, todos evacuados al Hospital de Poniente.

Hasta el lugar se ha movilizado un equipo médico de Vícar y dos ambulancias de la Red de Transporte Urgente (RTU).

La Policía Local ha informado de que en el accidente se han visto afectadas varias farolas y el cableado eléctrico.