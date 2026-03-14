Una guardia civil en prácticas salva a una conductora que estaba inconsciente tras un accidente en Granada

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Guardia Civil

Las claves nuevo Generado con IA Una guardia civil en prácticas salvó a una conductora inconsciente tras un accidente en Otura (Granada) el pasado martes. La agente fracturó una ventana del vehículo y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de los servicios sanitarios. La conductora fue trasladada urgentemente al hospital, mientras que la agente sufrió cortes y erosiones en una mano durante el rescate. Bomberos y otros cuerpos de seguridad acudieron al lugar, pero la rápida intervención de la guardia civil hizo innecesaria su actuación.

Una guardia civil en prácticas destinada en el Puesto Principal de Armilla (Granada) ha resultado "clave" para salvar la vida a una conductora que había sufrido un accidente de circulación en el casco urbano del municipio granadino de Otura y que se encontraba inconsciente tras dicho siniestro, según han destacado este sábado desde el instituto armado.

Los hechos ocurrieron sobre las 15,30 horas del pasado martes, 10 de marzo, según ha detallado la Benemérita en una nota en la que se subraya que la referida agente en prácticas actuó con rapidez al observar que la conductora permanecía inconsciente en el interior del turismo y presentaba "síntomas compatibles con una parada cardíaca".

Ante la urgencia de la situación, fracturó con para poder acceder al interior y facilitar la extracción de la accidentada.

Acto seguido, comenzó a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de una ambulancia, donde fue atendida de urgencia por personal sanitario.

La víctima fue finalmente evacuada por los servicios médicos, con escolta de agentes de la Guardia Civil que habían sido alertados por su compañera tan pronto como pudo, todo ello para agilizar su traslado "de la forma más eficaz posible", según subrayan también desde el instituto armado, desde donde aclaran que la mujer accidentada permanece ingresada en el hospital.

Como consecuencia de su intervención, la agente sufrió lesiones en una mano; en concreto, diversos cortes sangrantes y erosiones, por lo que también tuvo que ser asistida por los servicios sanitarios.

Hasta el lugar se desplazaron asimismo componentes del Subsector de Tráfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, que se hicieron cargo de la situación, así como agentes de la Policía Local de Otura.

También acudió una dotación de Bomberos de Granada, cuya intervención no fue finalmente necesaria gracias a la rápida actuación inicial de la guardia civil que auxilió a la conductora.