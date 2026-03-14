El alcalde de Algeciras demanda a María Jesús Montero 200.000 euros por injurias y calumnias: dijo que estaba condenado

Landaluce, durante un Pleno en el Ayuntamiento de Algeciras. EP Algeciras

Las claves nuevo Generado con IA El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, exige 200.000 euros a María Jesús Montero por injurias y calumnias. Landaluce solicita además una retractación pública y el cese de declaraciones por parte de la vicepresidenta primera del Gobierno. La demanda surge tras declaraciones de Montero en las que, según Landaluce, se le imputó falsamente una condena e investigación por violencia de género. La defensa del alcalde señala que la denuncia fue archivada por la fiscalía del Tribunal Supremo y que el origen fue una publicación difundida por compañeras del PSOE.

200.000 euros. Esa es la indemnización que le pide el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por un delito de "injurias y calumnias".

El primer edil ha formulado una demanda de conciliación previa a la interposición de querella. En ella se le pide además de la indemnización, una retractación pública y que cese en sus declaraciones.

La misma se ha representado a raíz de las declaraciones realizadas el pasado 13 de enero por Montero en un acto del PSOE en las que "imputó falsamente a Landaluce haber sido condenado, denunciado e investigado por un delito de violencia de género".

También son objeto de la demanda declaraciones posteriores en las que volvió a referirse a esa denuncia.

Su defensa considera que ocultó deliberadamente que la misma fue interpuesta por "compañeras del PSOE reproduciendo publicaciones de Alvise Pérez en las redes sociales" y que esta había sido ya archivada por la fiscalía del Tribunal Supremo el 9 de enero de este año.

Por otra parte, en cuanto al archivo de la querella presentada contra la portavoz del PSOE en Algeciras y parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal, asegura que va a ejercer acciones civiles sobre protección del honor previstas en la LO 1/1982, de 5 de mayo.