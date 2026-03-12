Las víctimas del accidente de Adamuz estallan: el 20 de marzo se manifestarán en Huelva para exigir "toda la verdad"

Familiares de los Zamorano Álvarez los despiden durante su funeral en Aljaraque. Europa Press.

Las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz han dado un paso al frente. La asociación ha convocado el próximo 20 de marzo a las 18:00 horas una manifestación que recorrerá las principales calles de Huelva.

Casi dos meses después quieren lanzar un grito al unísono para que se sepa "toda la verdad" y pedir respeto para la memoria de las víctimas.

La idea parte de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, recién constituida, con el fin de rendir homenaje, pero sobre todo reiterar su más firme exigencia de que se conozca toda la verdad sobre lo sucedido.

En la Plaza de las Monjas, donde finalizará el recorrido, se procederá a la lectura de un manifiesto.

"Las familias y afectados seguimos reclamando transparencia, responsabilidades y garantías de que un accidente de estas características no vuelva a repetirse", aseguran desde la entidad.

También han insistido en que la manifestación será un acto pacífico, abierto a toda la ciudadanía, asociaciones y colectivos que deseen sumarse a esta causa.

"Una causa que no es solo nuestra, sino de toda la sociedad". Entienden que "la

seguridad ferroviaria es una cuestión que afecta directamente a miles de ciudadanos que

utilizan el tren cada día".

Desde la Asociación realizan un llamamiento a la participación activa y solidaria de los

onubenses. Creen que su apoyo es fundamental para reforzar nuestra petición de justicia, verdad y

mejoras reales en la seguridad del transporte ferroviario.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudió a Huelva el pasado viernes a una cumbre hispano lusa en La Rábida y aprovechó para rendir homenaje a las víctimas con el descubrimiento de una placa por las tres relacionadas con la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

Sin embargo, ninguna familia fue invitada al acto. De ahí que Fidel, el hijo de Nati, fallecida en el accidente, expresara sus críticas en sus redes sociales, por esta falta de empatía.

"Nuestro perdón ya lo tienen [el Gobierno] y es sincero, sólo esperamos algo que aún nos deben, la verdad", aseguró Fidel en su perfil.