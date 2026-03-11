Fue a renovar el DNI y acabó detenido: el alcalde de Benamaurel, investigado por una trama de estafas 'online'

Las claves nuevo Generado con IA El alcalde de Benamaurel (Granada), Juan Francisco Torregrosa (PSOE), fue detenido cuando acudía a renovar el DNI, en el marco de una investigación por una presunta trama de estafas online. La investigación se centra en una supuesta red que usó el nombre de una empresa inactiva vinculada al alcalde para cometer estafas a través de internet. Torregrosa sostiene que es víctima de suplantación de identidad y que denunció los hechos tras recibir avisos de afectados por la estafa. El PP exige explicaciones públicas y transparencia, mientras el PSOE defiende que el alcalde ha sido víctima y ha dado explicaciones sobre la situación.

Lo que debía ser un simple trámite administrativo acabó con el alcalde de Benamaurel (Granada), Juan Francisco Torregrosa, del PSOE, prestando declaración por una presunta trama de estafas ‘online’. El regidor fue detenido el pasado jueves cuando acudía a renovar el DNI en la Comisaría de Policía de Baza y, tras comparecer ante el juzgado, quedó en libertad provisional sin fianza.

La investigación está siendo instruida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elda (Alicante), en su Plaza número 2, y se centra en una supuesta red que habría utilizado el nombre de una empresa vinculada al alcalde para cometer estafas a través de internet.

Según ha explicado el propio Torregrosa en una nota de prensa, el origen del problema se remonta a marzo de 2024. Por entonces, empezó a recibir llamadas de personas de distintos puntos de España que aseguraban haber sido estafadas utilizando el nombre de una empresa relacionada con él.

El alcalde figuraba como administrador único de esa sociedad, denominada Contenedor Subterráneo Sociedad Limitada, una empresa de diseño y publicidad ligada a su anterior actividad profesional y que permanece inactiva desde el año 2009.

De acuerdo con su versión, los estafadores habrían aprovechado que la empresa seguía registrada pero sin actividad para crear una página web de venta ‘online’ de contenedores marítimos reciclados destinados a distintos usos.

Al detectar la situación, el 9 de mayo de 2024 presentó una denuncia ante la Guardia Civil por una posible suplantación de identidad. Lo hizo después de que varias víctimas contactaran con él creyendo que la empresa estaba detrás de esas operaciones.

Sin embargo, en los meses posteriores comenzaron a llegar denuncias y citaciones judiciales en distintos procedimientos abiertos en varios puntos de España, entre ellos Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Vera (Almería) y Alicante, dirigidos contra la empresa y contra él como administrador único.

En este contexto se produjo su detención el pasado jueves, cuando acudió a renovarse el DNI. El funcionario descubrió que al regidor le constaba una causa pendiente por faltar a una citación judicial del juzgado de Elda. Tras prestar declaración, quedó en libertad provisional sin fianza.

Según consta en un documento fechado el pasado 6 de marzo al que ha tenido acceso Europa Press, Torregrosa, que también es diputado provincial del PSOE en la Diputación de Granada, ha solicitado al juzgado de Elda el archivo de la causa contra él.

El alcalde sostiene que es uno de los perjudicados por el uso indebido de sus datos personales y del nombre de una sociedad que llevaba años sin actividad. En diligencias previas del juzgado de Vera (Almería), según detalla en su comunicado, incluso constaría el nombre de la presunta estafadora, que también habría suplantado la identidad de otras personas utilizando sus números de cuenta.

Torregrosa asegura que afronta la situación “con tranquilidad” y con la voluntad de colaborar plenamente para esclarecer lo ocurrido lo antes posible. “Creo en la justicia y espero que pronto esclarezca estos hechos tan desagradables”, ha afirmado.

El regidor ha lamentado que “a través de una sociedad a mi nombre, unos desalmados se hayan dedicado a estafar a un número indeterminado de personas por toda la geografía nacional”. Aun así, confía en que la investigación avance, ya que, según ha señalado, los presuntos responsables “parecen estar identificados” y ya no continuarían con su actividad.

Transparencia