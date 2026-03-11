La habitación con hidromasaje que Juanma Moreno descubrió al llegar a la Junta y recordó en 'El Hormiguero'

Moreno también mencionó el descubrimiento de tres cajas fuertes con documentación sobre los ERE y una cámara blindada de acceso restringido en San Telmo.

La instalación de hidromasaje ya había sido denunciada por sindicatos en 2006, cuando José Luis Rocha Castilla ordenó su colocación en la Consejería de Salud.

El hallazgo fue realizado en enero de 2020 por Isaac Túnez Fiñana, secretario general de Investigación, al mover una estantería y encontrar el habitáculo oculto.

Juanma Moreno descubrió una habitación secreta con hidromasaje, sofá y televisor, oculta junto al despacho de un ex alto cargo de la Junta de Andalucía.

Un miniapartamento, con una ducha de hidromasaje con televisor y un sillón, contiguo al despacho de un ex alto cargo de la Consejería de Salud en Andalucía cuando María Jesús Montero era consejera.

Eso fue "lo más loco" que se encontró Juanma Moreno a los pocos meses de comenzar a gobernar la Junta de Andalucía tras casi 37 años de gobiernos socialistas.

Tan raro hallazgo lo recordó este lunes Moreno en una entrevista en 'El Hormiguero' a preguntas de las hormigas Trancas y Barrancas.

Ocurrió en enero de 2020, un año después de entrar en el Gobierno, y lo descubrió Isaac Túnez Fiñana, secretario general de Investigación, Desarrollo e Innovación cuando estaba organizando libros y documentos en las estanterías de su despacho.

De pronto, algo le resultó extraño. Al tocar con fuerza el mueble, vio como se desplazaba hacia la derecha por unos raíles ocultos.

El secretario continuó en su acción y terminó por encontrar algo insólito: un habitáculo secreto con sofá, televisión e hidromasaje.

Aunque esto último no se aprecia en la imagen, fuentes consultadas por este periódico confirmaron en aquel momento que el despacho no resultó ser tan normal.

La pregunta es: ¿Por qué está ese espacio secreto ahí? Según explicaron las mismas fuentes, el número tres de la Consejería de Sanidad se llevó una gran sorpresa al encontrarse con el que podría haber sido un escenario de cualquier novela de John Le Carré.

Entrada al habitáculo secreto. E. E.

Al mismo tiempo, en los pasillos de la Consejería empezaron a correr todo tipo de rumores sobre el posible uso que se le podría haber dado a esta instalación secreta. Antes, ocupada por mandatarios socialistas

Alertaron los sindicatos

No obstante, la instalación de una columna de hidromasaje en el despacho de un alto cargo no es algo novedoso. En 2006, ya se informó de que el secretario general de Calidad y Modernización de la Consejería en aquel entonces, José Luis Rocha Castilla, había ordenado la instalación del hidromasaje en su oficina.

Un asunto que denunciaron las centrales sindicales de los funcionarios hace 13 años. Lo que no se había conocido hasta ese momento eran las imágenes de dicho espacio, que tal vez pudo ser escondido tras las quejas de los trabajadores de la Junta.

El hecho de que la televisión del cuarto oculto tenga un reproductor VHS da pie a que este espacio pueda llevar prestando "servicios" desde hace varios años, cuando se empezaron a comercializar este tipo de dispositivos para vídeo en España.

Llama la atención también, según puede advertirse en las imágenes, que solo haya en la estantería una cinta de vídeo.

Este espacio ha podido servir a sus usuarios para todo tipo de actividades. Desde darse una ducha rápida antes de acudir a un acto oficial y echarse una siesta después, a repasar algún documento importante en la televisión.

Lo cierto es que estas actividades bien pueden hacerse en casa o en el despacho oficial. Si bien, aquella no fue la primera vez que se encontraron espacios o documentos insólitos en la Junta de Andalucía.

Tres cajas fuertes

Un mes antes, en diciembre en 2019, el presidente andaluz, Moreno informó sobre el hallazgo de tres cajas fuertes de un metro de altura, escondidas bajo llave en un sótano, en cuyo interior se encontraba importante documentación de los ERE.

Lo que dejaba al descubierto una operación fraudulenta de 9.000 millones de las antiguas pesetas en falsas prejubilaciones, y el conocimiento que "todo el Consejo de Gobierno" de Chaves tenía del mecanismo de pago.

Juanma Moreno también recordó otro hallazgo, una cámara blindada hallada en San Telmo. "En ella se metían documentos papeles o no sé qué cosas más, nunca supimos para qué se utilizó" relató Juanma Moreno.

"Para entrar había que poner el ojo y todo", añadió el presidente, por lo que para abrirla tuvieron que pedir ayuda del secretario.

Años después, y en el programa, Moreno se lo tomó a broma. "Estos documentos pueden estar relacionados con algunos ovnis que han llegado a Jerez o de algún extraterrestre que tenían allí congelado", sorprendiendo incluso a las hormigas Trancas y Barrancas.