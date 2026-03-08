Loles López, consejera andaluza de Igualdad: "Debemos hacer un pacto nacional para conciliar y ser iguales de verdad"

López defiende un feminismo centrado en la igualdad y la unidad entre hombres y mujeres, y rechaza justificar prácticas opresivas hacia la mujer por motivos religiosos.

Andalucía ha experimentado un aumento del 45% en mujeres ocupadas en la industria en los últimos ocho años y es la segunda comunidad con más mujeres en puestos directivos en medianas empresas.

El pacto andaluz por la conciliación cuenta con 57 medidas y 87 millones de euros de inversión, y busca implicar a toda la sociedad y entidades públicas y privadas.

Loles López, consejera andaluza de Igualdad, aboga por un pacto nacional de conciliación para lograr una igualdad real entre hombres y mujeres.

Loles López (Valverde del Camino, 1977) es consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Andalucía. También fue alcaldesa de su pueblo y piensa que la vida son etapas.

Presume de estar en el centro porque en términos de igualdad a veces dista del PSOE y otras, de Vox. Apuesta por que sea una cuestión de todos. "De izquierda, de derecha, de hombres, de mujeres".

Y por eso involucra a todo el Gobierno en sus medidas, tales como el pacto andaluz por la conciliación y la corresponsabilidad, que ahora ha sido ampliado.

No obstante, pide un pacto a nivel nacional de conciliación para ser iguales de verdad porque reconoce que en este aspecto aún queda mucho por recorrer.

Muy próxima al presidente de la Junta, Juanma Moreno, estuvo con él desde que se hizo con las riendas del PP hace más de una década y espera que revalide la mayoría para seguir gobernando sin depender de Vox. Dependerá de los andaluces.

Este año el lema de la campaña de su Consejería es 'Las mujeres que llevas dentro' y Loles López añade un matiz: "las que llevamos nosotras y ellos".

¿Se avanza en igualdad de un 8M a otro?

Esto es lento, pero sí. En estos últimos ocho años, el número de mujeres ocupadas en el sector de la industria, que es muy masculinizado, ha subido un 45%, el doble que a nivel nacional

También Andalucía es la segunda comunidad de España donde hay más mujeres en puestos de dirección en la mediana empresa.

Estos son datos que te dicen que efectivamente vamos dando pasos seguros. Ahora, dicho esto, queda mucho camino que recorrer, sobre todo en la conciliación y la corresponsabilidad.

Y también mientras siga existiendo la violencia de género, que ese es el reflejo más cruel de la desigualdad. Y lo más preocupante es que se dé cada vez en edades más tempranas.

¿Ha funcionado el plan andaluz de conciliación y corresponsabilidad que pusisteis en marcha a principios de la legislatura?

Sí, recientemente lo hemos actualizado y ha pasado a contar con 57 medidas y una inversión de 87 millones de euros porque realmente es de todo el Gobierno andaluz al incluirse la gratuidad de la franja escolar 0 a 3 años. Y es que la conciliación y la corresponsabilidad tienen que ser de toda la sociedad.

Pero además el pacto nace con la intención de cambiar la cultura para que todos los hombres y mujeres interioricemos la conciliación y la corresponsabilidad. Cuando tú decides compartir tu vida con alguien lo haces para ser feliz, no para asumir también sus responsabilidades.

"Yo entiendo el feminismo como la igualdad entre hombres y mujeres. Mi feminismo es en el que yo no quiero ser más que un hombre, pero tampoco menos"

Para ello nos dirigimos a la FAMP para extenderlo a todos los municipios y a los colegios porque la educación es la herramienta. No obstante, la educación empieza en la familia.

Estoy muy satisfecha porque ya se han sumado la CEA, ATA, las universidades públicas andaluzas, el Sevilla FC y el Cádiz CF, los consejos andaluces de Colegios de Farmacéuticos, de Cámaras de Comercio y de Médicos, Moeve o Cesur.

¿Qué supone para una empresa sumarse a este pacto?

Nosotros creamos en 2025 la Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad como un reconocimiento para distinguir a aquellas entidades comprometidas con la igualdad entre mujeres y hombres.

Los requisitos son bastante exigentes, pero en la primera edición han sido reconocidas 45 empresas que promueven la conciliación y la corresponsabilidad, que creen en ellas y que, por ende, tienen medidas implantadas para aplicarlas a sus trabajadores. Ahora vamos a sacar una segunda edición. Para estas empresas supone crear conciencia.

¿Qué tipo de medidas son las que tienen que adoptar para tener esta marca?

Pues, por ejemplo, el plan de igualdad de empresas o tener establecidas las medidas específicas para prevenir y hacer frente al acoso sexual, entre otras.

¿Y la Junta hace algún tipo de seguimiento con estas empresas para que cumplan esas medidas?

Esa será una segunda fase, pero es cierto que, en principio, lo que queremos es crear conciencia porque una vez que está interiorizada, es muy difícil dar pasos atrás.

¿Hay algún plan común entre el Gobierno y las comunidades?

El Gobierno tiene el Plan Corresponsables y nos transfiere fondos a las comunidades, aunque nos ha recortado un 25%. No obstante, debemos sentarnos todos y hacer un pacto por la conciliación y la corresponsabilidad, en el que escuche a todas las regiones.

Sobre todo porque ese plan que ya existe extremadamente estricto. Hay muchos tipos de familias y cada una tiene sus circunstancias y el objetivo debe ser llegar a todas para que la igualdad entre hombres y mujeres sea real.

Loles López, consejera andaluza de Igualdad, durante la entrevista a EL ESPAÑOL. Cedida

Por ejemplo, el plan Corresponsable está hecho para familias con niños, pero ¿cuántas familias no necesitan conciliar con adultos? o ¿por qué no se abren excepciones a aquellas que desgraciadamente tienen a su niño o a su niña con una determinada enfermedad?

O por ejemplo también poder conceder alguna subvención a empresas que bonifiquen las guarderías a sus empleados. Eso facilitaría mucho la conciliación.

¿Qué significa para ti el 8M?

Siendo consciente de que aún queda mucho por avanzar, para mí refleja la campaña que hemos puesto en marcha en la Junta con el lema 'Las mujeres que llevas dentro'. Se refiere a las mujeres que llevamos dentro nosotras y ellos.

Sobre todo a esas que nunca pudieron ir al colegio pero que se sacrificaron para que sus hijos o sus hijas pudieran y a esas que hemos visto caerse y levantarse. Yo es que entiendo más la igualdad y la lucha por la igualdad desde la unidad.

Hombres y mujeres, mujeres y hombres. Creo que el sumar aporta y no el restar. Creo que el dialogar y el compartir aporta y no el enfrentar. Creo que ese es el camino.

¿Y qué es para ti el feminismo? O ¿qué tipo de feminista es usted?

Yo entiendo el feminismo como la igualdad entre hombres y mujeres. Mi feminismo es en el que yo no quiero ser más que un hombre, pero tampoco menos. Mi feminismo es en el que el hombre no es mi enemigo, es mi compañero.

"En muchos temas, me encuentro en una posición que dista del PSOE y de Vox. Estoy en el centro"

Mi feminismo es en el que mujeres y hombres construimos las cosas juntas. Y mi feminismo es en el que cuando se ataca a una mujer, cuando se viola a una mujer, cuando se somete a una mujer, cuando se discrimina a una mujer, la peleamos, mujeres y hombres unidos.

¿Crees que parte de la izquierda se ha pasado de frenada con el feminismo?

Te voy a decir mi reflexión. El presidente del Gobierno dijo públicamente en una entrevista que sus amigos y conocidos de entre 40 y 50 años se habían sentido incómodos por las políticas que estaba ejerciendo y que entonces él le tendría que dar una pensada. Creo que lo dijo todo.

¿Qué le parece el debate que se ha producido sobre el uso del burka tras el cambio de postura del PSOE? El PP ha elaborado su propia ley...

Yo es que en este tema, como en muchos otros, me encuentro en una posición que dista del PSOE y de Vox.

Me parece que su uso no es el camino y no comparto, por tanto, el hecho de justificar la utilización del burka en la libertad religiosa. ¿Y las mutilaciones genitales también es libertad religiosa? ¿Y lapidar a las mujeres por adulterio?

Mire, no creo que ningún sometimiento a la mujer pueda ser justificado por la libertad religiosa. Además, no hace mucho, el PSOE defendía que había que prohibir el burka.

Y es que cuando ha habido algún caso de opresión, y lo hemos visto hace poco tiempo, en algunos de estos países, la forma que tienen las mujeres de protestar contra lo que está ocurriendo es quitándoselo y con el lema 'No tenemos miedo porque ya estamos muertas'.

Hablando de Vox ¿teme que la mayoría de Juanma Moreno se vea comprometida por su subida?

En muchos temas, de verdad, estoy entre Vox y el PSOE, y hay cuestiones en las que unas veces comparto cosas con uno y otra vez con otros. Sí tengo claro que la violencia de género sí existe, por ejemplo.

En cualquier caso, yo confío en los andaluces. Creo que se han dado cuenta de que este es un gobierno en general que ha hecho mucho por esta tierra, que se siente profundamente andaluz y que los defiende cada día.

Un gobierno que da seguridad y confianza y que creo que ese es el camino que quieren los andaluces para esta tierra. A partir de ahí Andalucía decidirá.