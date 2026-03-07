Montero convierte el 8M del PSOE-A en un alegato contra la guerra: "Las mujeres no creemos en la ley del más fuerte"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su intervención en la 27ª edición de los Premios Clara Campoamor que concede el PSOE-A con motivo del 8M. NACHO FRADE / EUROPA PRESS

Las claves nuevo Generado con IA María Jesús Montero convierte el 8M del PSOE-A en un alegato feminista y pacifista, defendiendo que las mujeres no creen en la ley del más fuerte. Durante los Premios Clara Campoamor, Montero destaca el feminismo como pilar de la democracia y la resolución pacífica de conflictos internacionales. Critica la visión masculina tradicional asociada a la violencia y reivindica el diálogo, la empatía y la capacidad de ceder como valores femeninos en política. Denuncia la vulneración de derechos de mujeres en el mundo, el impacto de la guerra sobre mujeres y menores, y defiende medidas como la reducción de la brecha salarial y la corresponsabilidad familiar.

La candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha convertido la conmemoración del 8M en un discurso centrado en la defensa del feminismo como herramienta de construcción social y en un rechazo frontal a la guerra. "Las mujeres no creemos en la ley del más fuerte", ha asegurado.

Durante su intervención en la 27 edición de los Premios Clara Campoamor, celebrados en la mañana de este 7 de marzo en San Fernando (Cádiz), la dirigente socialista ha defendido que el feminismo es un pilar esencial para la democracia y la resolución pacífica de los conflictos internacionales.

Montero ha utilizado buena parte de su intervención para lanzar un mensaje político de carácter global en el contexto de las tensiones internacionales y las guerras abiertas en distintos escenarios del mundo.

La dirigente socialista ha sostenido que el feminismo representa una forma distinta de abordar los problemas históricos de la humanidad y ha reivindicado el papel de las mujeres en la construcción de sociedades basadas en el diálogo y la empatía.

"Las mujeres no creemos en la ley del más fuerte", ha afirmado Montero, quien ha contrapuesto esta visión a lo que considera como una tradición histórica masculina asociada a la resolución violenta de los conflictos.

Según su planteamiento, la aportación femenina a la política y a la convivencia social se basa en la palabra, la razón y la capacidad de ceder para alcanzar acuerdos.

"Los conflictos se solucionan sentados en una mesa, con diálogo y con cesiones", ha señalado, insistiendo en la necesidad de priorizar el derecho internacional como garantía de los derechos humanos frente a la violencia armada.

Crítica a Feijóo

En este punto, Montero ha lanzado una crítica directa al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, al cuestionar la separación entre derecho internacional y derechos humanos.

"¿Cómo nos va a gobernar un hombre que no sabe que el derecho internacional es la garantía del respeto a los derechos humanos?", ha preguntado de forma retórica la candidata socialista andaluza.

Denuncia internacional

La dirigente socialista también se ha referido a la situación de las mujeres en algunos países, mencionando la vulneración de derechos en determinados contextos.

Ha denunciado que hay mujeres que no pueden estudiar o expresarse libremente y que se ven obligadas a vestir de forma impuesta.

"Seguiremos denunciando que hay mujeres que no pueden estudiar, que no pueden expresarse con libertad y que tienen que ir tapadas", ha señalado.

Montero ha puesto especial énfasis en el impacto de las guerras sobre la población civil y, particularmente, sobre las mujeres y los menores.

Ha recordado que en los conflictos armados se producen bombardeos sobre escuelas y viviendas, y ha denunciado que las mujeres suelen sufrir además violencia sexual y vejaciones que permanecen muchas veces invisibilizadas.

Agenda política

La candidata también ha vinculado el feminismo con la agenda social y económica del PSOE-A, mencionando objetivos como la reducción de la brecha salarial, la mejora de las pensiones de las mujeres y la equiparación de los permisos de cuidado entre hombres y mujeres.

En su discurso ha defendido la corresponsabilidad en las tareas domésticas y familiares como un elemento clave para el desarrollo social.

El acto se ha enmarcado en la celebración del 8M y en la tradición de los premios que recuerdan la figura de Clara Campoamor, símbolo del sufragio femenino en España.

Montero ha concluido su intervención llamando a la movilización feminista con un mensaje pacifista: "Vamos a salir con más fuerza que nunca, enarbolando la bandera de la igualdad y diciendo que las mujeres decimos no a la guerra".