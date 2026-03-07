Detenida una mujer por la muerte de su pareja, un hombre de 41 años, apuñalado en un municipio de Córdoba

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil. Guardia Civil

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer la muerte de un hombre de 41 años ocurrida durante la madrugada de este sábado en el municipio cordobés de Montemayor. En relación con los hechos, los agentes han detenido a una mujer como presunta autora de un delito de homicidio.

Según han confirmado fuentes del instituto armado, una patrulla de la Guardia Civil se desplazó al lugar tras recibir un aviso del Servicio de Emergencias 112 Andalucía alrededor de las 3.00 horas, en el que se informaba del fallecimiento de un varón.

Desde el 112 han indicado que, en un primer momento, recibieron una llamada sobre las 2.15 horas de la madrugada de un particular alertando de una emergencia sanitaria en esta localidad cordobesa.

Al llegar al lugar, los agentes localizaron a la víctima con heridas compatibles con arma blanca. Los servicios sanitarios desplazados confirmaron posteriormente su fallecimiento.

Según ha informado Canal Sur Radio, la mujer detenida sería la pareja del fallecido, al que presuntamente habría apuñalado. La víctima, de 41 años, era natural del municipio cordobés de Fernán Núñez.

Las mismas fuentes señalan que la detenida tiene dos hijos y había denunciado previamente a la víctima por violencia de género, por lo que se encontraba incluida en el sistema de seguimiento policial Sistema VioGén con un nivel de riesgo medio.

En estos momentos, la mujer permanece en dependencias de la Guardia Civil en Montilla a la espera de pasar a disposición judicial, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias de este suceso. La investigación permanece abierta.