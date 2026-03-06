El tibio homenaje de Sánchez a las víctimas de Adamuz: sin las familias y con una placa por las vinculadas a la universidad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los actos de la cumbre hispano lusa en La Rábida. Europa Press

El hermetismo que había sobre el homenaje que el Gobierno había planeado celebrar este viernes en Huelva por las víctimas de Adamuz quedó resuelto en cinco minutos, lo que duró el acto.

Moncloa ha aprovechado la presencia de Pedro Sánchez en la cumbre hispano lusa que se celebraba en La Rábida para inaugurar una placa en homenaje exclusivo a tres de esas víctimas.

Tampoco han sido invitadas las familias ni las víctimas, donde el blindaje policial ha sido el que una cumbre de este tipo requiere, con los accesos muy limitados.

En concreto, el homenaje se ha ceñido a los periodistas Óscar del Toro y María Clauss, relacionados con la UNIA, y una de sus alumnas, la cubana Daniela Arteaga. Ella fue de las pocas supervivientes del vagón 2.

Por ellos, un miembro del equipo de Sánchez ha leído unos versos del poeta onubense Juan Ramón Jiménez.

Para más inri, el minuto de silencio que se ha guardado no ha sido por las víctimas de Adamuz, sino por las de las últimas riadas en España y Portugal, según han anunciado por megafonía.

Además, el equipo de prensa de Moncloa ha explicado a los periodistas momentos antes que la cita no era para recordar al conjunto de las víctimas de Adamuz.

"Se ha pensado para honrar a las personas vinculadas a la universidad que viajaban en el tren siniestrado", han señalado estos interlocutores con los medios de comunicación, según ha podido confirmar este periódico.

Aunque ha habido mucho hermetismo en su organización, nunca fue especificado este detalle. En la propia web de Moncloa se hablaba de acto de recuerdo a las víctimas en general.

Lo cierto es que ninguna familia ha sido invitada al acto. De ahí que Fidel, el hijo de Nati, fallecida en el accidente, haya expresado sus críticas en sus redes sociales, por esta falta de empatía.

Sobre todo porque cree que Sánchez justifica el homenaje a las víctimas con este pequeño acto, del que las familias han sido apartadas.

"Nuestro perdón ya lo tienen [el Gobierno] y es sincero, sólo esperamos algo que aún nos deben, la verdad", asegura Fidel en su perfil.

Sánchez estuvo acompañado por once ministros, así como autoridades locales y provinciales como la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, el senador Carmelo Romero, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el presidente de la Diputación, David Toscano.