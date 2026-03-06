Montero niega que Sánchez prepare un 'superdomingo' electoral y resta importancia al debate sobre su escaño

Las claves nuevo Generado con IA María Jesús Montero niega que el Gobierno esté preparando un 'superdomingo' electoral para adelantar las generales y hacerlas coincidir con las andaluzas. La vicepresidenta asegura que las elecciones generales serán en junio de 2027, como está previsto, y que la posición de Pedro Sánchez no ha cambiado. Montero resta importancia al debate sobre cuándo dejará su escaño en el Congreso, afirmando que lo relevante es su compromiso como candidata para un gobierno progresista en Andalucía.

María Jesús Montero vuelve a alejar el run rún de que en Moncloa se esté fraguando un 'superdomingo' electoral, o sea, que se adelanten las generales para hacerlas coincidir con las andaluzas.

La posibilidad se revive cada cierto tiempo en los llamados 'mentideros' para ser posteriormente negada de forma oficial y este viernes, desde Palos de la Frontera, ha habido poca sorpresa: vuelve a negar con la cabeza la candidata del PSOE a la Junta.

"Las elecciones tocarán cuando corresponden, que es en junio del año 2027", ha enfatizado, de nuevo. La posición a este respecto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha cambiado, agrega su vicepresidenta primera, a punto de librar la batalla por San Telmo.

En este contexto, precisamente, ha llegado el siguiente llamado a la calma, esta vez relativo a cuándo dejará su escaño en el Congreso de los Diputados.

Resta importancia al escaño

El debate al respecto se ha abierto esta semana después de que ABC apuntara la posibilidad de que conserve su escaño hasta el momento justo en que tome posesión de su previsible acta de diputada del Parlamento de Andalucía.

"Lo mismo que hemos dicho durante todo este tiempo", ha respondido. Dejar el escaño hasta que sean oficiales los resultados de las elecciones autonómicas no sería algo extravagante en la política española, pero en este caso y tras los resultados del PSOE en otros comicios regionales este futurible se ha visto con una renovada suspicacia.

Esto es lo que ha venido a negar Montero desde Huelva. "Tampoco creo que tenga ningún valor, ninguna importancia", ha dicho antes de agregar que "lo importante y lo fundamental es que como candidata me voy a dejar la piel para que el próximo gobierno sea un gobierno progresista en Andalucía".