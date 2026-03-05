"Otra manera de hacer política": el ejemplo que la húngara Kata Tuttó (PSH) y Juanma Moreno (PP) quieren dar desde Europa

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la presidenta del Comité de las Regiones, Kata Tütto. Junta de Andalucía

La presidenta del Comité Europeo de las Regiones en Europa, la húngara Kata Tütto, cree que "hay otra forma de gobernar". Sobre todo cuando en un mismo mandato confluyen dos presidentes de distinto signo político.

La política del Partido Socialista Húngaro (PSH) intenta demostrar desde la institución que copreside con el líder del PP andaluz y presidente de la Junta, Juanma Moreno, que es posible.

En parte también tiene que ver que es una enamorada de Andalucía. "I love Marbella y el jamón", asegura.

El ente que dirige, desde febrero de 2025 hasta verano de 2027, alberga a cinco grupos políticos pues representa a los gobiernos locales y regionales de toda Europa.

Se trata de una asamblea política y órgano consultivo oficial de la UE con sede en Bruselas y ambos fueron elegidos por votación.

Tütto procede de la política local. Antes de ser elegida para el cargo, ocupó el de teniente de alcalde de Budapest por el PSH entre 2019 y 2024.

En este periodo se encargó de supervisar la cartera de adaptación al cambio climático, gestión de residuos y recursos hídricos.

Juanma Moreno presidirá el comité a partir del verano de 2027 hasta 2030, independientemente de que siga en la Presidencia de la Junta andaluza. Las elecciones están previstas para este mes de junio.

Y la sintonía es máxima entre ellos, profesional y personal, aunque sus ideas políticas sean distintas.

Ambos se conocían de antes. Coincidieron en la Comisión de Medio Ambiente (ENVE) celebrada en Málaga y entablaron amistad, que ha sido clave para llevar a cabo una organización distinta en este mandato.

De hecho, Moreno accedió a la vicepresidencia cuando supo que era ella la que había sido elegida por parte de los socialistas. Normalmente, un grupo lo preside dos años y medio y el siguiente, el resto del periodo y es dirigido según sus políticas.

En este caso, también será así, pero solo en el cargo, ya que el mandato será como si fuera único durante los cinco años. Incluso, sus respectivos equipos se han mezclado.

La gestión de las riadas

El hecho de que no se lancen críticas es otra rara avis. Y la socialista se deshace en halagos hacia Moreno sobre todo por su gestión tras las riadas que obligaron a desalojar a distintas zonas de Andalucía y una localidad entera como la de Grazalema.

Kata Tuttó ha observado muy de cerca los pasos de Juanma Moreno en la atención a la emergencia climática que ha sufrido la comunidad tras el tren de borrascas.

"Todas las miradas estaban puestas en Andalucía". También con la necesidad de aprender de nuevos escenarios. Confiesa que nunca antes habían visto llegar una tormenta tras otra tan seguida.

Sobre todo porque el rol principal de este comité es "proteger la vida" de los ciudadanos con la idea de que en otro momento le puede tocar a otro dirigente lidiar una situación como esta.

Y esta circunstancia, con tanta polarización y crispación política en todos los niveles de la política, intentan exponerla en cada encuentro, también para dar ejemplo de que sí puede alcanzarse.

La política húngara cree que tener este talante y esta sintonía es parte de la misión de ambos, es "demostrar que hay otra manera de hacer política".

Sobre todo porque el Comité Europeo de las Regiones está formado por 329 miembros y 329 suplentes. A España le corresponden 21: 17 representan a las comunidades autónomas y cuatro a las Entidades Locales.

El Consejo nombra, por unanimidad, a sus miembros por un período de cinco años, de conformidad con las propuestas presentadas por cada Estado miembro interesado.

Entre sus competencias está la emisión de dictámenes en los casos de consulta obligatoria contemplados en los tratados, en los casos de consulta facultativa y por propia iniciativa si lo considera oportuno.

"Aquí no nos fijamos en colores políticos", insiste la socialista tras tener la primera reunión de la mañana, que ha mantenido con Juanma Moreno y el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, para abordar la gestión de los fondos a las comunidades teniendo en cuenta las particularidades de cada una.

Sobre todo en días como el de este miércoles cuando ambos partidos han sacado adelante el dictamen sobre el agua.

El mismo permitirá que todas las regiones tengan las mismas oportunidades, desde el punto de vista hídrico, estrategia y financiación sobre el agua. Y también capacidad para escuchar a los ciudadanos y hacer unas políticas que incidan directamente en los territorios.