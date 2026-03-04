La Junta de Andalucía se personará en la causa judicial del accidente de Adamuz

Agentes de los servicios de emergencias trabajan en Adamuz. Joaquín Corchero / Europa Press

La Junta de Andalucía se personará en la causa judicial que se está instruyendo en un juzgado de Montoro (Córdoba) y que investiga el accidente ferroviario de Adamuz.

La cuestión se trabaja ya con el gabinete jurídico y "con toda seguridad así se hará y se producirá esa personación", ha aseverado la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España.

"Lo hemos dicho en numerosas ocasiones: hay que estar al lado de las víctimas, acompañarlas y defender sus intereses. Si la mejor solución es personarse, lo haremos", ha sostenido.

La personación en el caso no será, con todo, la única medida que pretende poner en marcha la Junta, según ha avanzado por otro lado el portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín.

El grupo parlamentario popular, que goza de mayoría absoluta en la cámara, había preparado una proposición no de ley (PNL) para que desde el Parlamento andaluz se instara a la Junta a personarse en este caso, si bien se entendió que era mejor que la iniciativa partiera del propio ejecutivo.

El movimiento llega pocos días después de que, en el marco del Día de Andalucía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, prometiera emocionado a las víctimas que el Gobierno andaluz "no va a parar hasta conocer la verdad".

Minuto de silencio de Sánchez

También coincide con la nueva propuesta de homenaje a las víctimas dada a conocer desde Moncloa: del funeral laico pensado inicialmente se pasará a un minuto de silencio en la explanada de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Huelva.

Ese será el homenaje que finalmente el Gobierno y el presidente, Pedro Sánchez, realizarán a las 46 víctimas de Adamuz, 28 de ellas de la provincia onubense.

El presidente aprovechará su asistencia a la cumbre hispano-portuguesa de este viernes 6 de marzo en La Rábida para presidir ese minuto de silencio. Será a las 10,30 horas y supondrá su regreso a la provincia de Huelva tras el accidente de Adamuz.

De momento, parece aplazarse definitivamente ese funeral de Estado que el Gobierno organizó con la Junta de Andalucía el pasado 31 de enero y que tuvo que ser pospuesto ante la negativa de los familiares de las víctimas a asistir. Otras pidieron su aplazamiento para más adelante.