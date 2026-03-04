Andalucía pide a Moncloa que "evite riesgos económicos" tras el choque con EEUU por las bases de Rota y Morón

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España. Europa Press.

Prudencia, responsabilidad, diplomacia y, sobre todo, "evitar riesgos económicos". Es la petición que traslada la Junta de Andalucía a Moncloa tras el choque con Estados Unidos por negarles el uso de las bases de Morón de la Frontera y Rota en su ofensiva con Irán.

La situación, que ha desembocado en una nueva amenaza comercial de Donald Trump y también nuevas tensiones por el distanciamiento de España con respecto a las posiciones de socios europeos como Francia o Reino Unido, tiene preocupado al Gobierno andaluz.

Porque las consecuencias económicas de este choque, que pueden ir desde movimientos inflacionarios a la subida del petróleo y el gas, sin olvidar sacudidas a empresas con actividad en la zona.

Son estas las cuestiones que monitoriza actualmente San Telmo, que recuerda que, si bien la competencia en política exterior pertenece al Gobierno central, "las consecuencias las pagamos todos los ciudadanos, también los andaluces".

Es el comentario al respecto de Carolina España, portavoz de la Junta. Preguntada por la posición del Ejecutivo andaluz ante el uso o no de las bases de Morón y Rota, ha enfatizado que "hay que cumplir los tratados".

"Lo normal es que España esté alineada con nuestros socios de la UE", ha agregado a renglón seguido.

Moncloa no descarta topar precios

El aspecto económico es uno de los más relevantes en la escalada de tensión en el Golfo Pérsico.

Para eso se prepara de hecho Moncloa, que no descarta volver a topar los precios energéticos y rebajar impuestos a los alimentos como ya hizo tras el inicio de la guerra en Ucrania si el conflicto se prolonga.

Porque los analistas coinciden en que, si la paralización del estrecho de Ormuz (uno de los principales pasillos comerciales del mundo) se alarga, la economía global sufrirá las consecuencias con importantes incrementos de la inflación.

"La subida de la inflación va a depender de la duración del conflicto", ha apuntado este miércoles el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

"Ya estamos viendo el incremento de los precios de la energía. Veremos su efecto en la electricidad y el impacto derivado de los incrementos de precios del transporte y la logística", ha subrayado.