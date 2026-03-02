El 28F marca el fin de la legislatura: Moreno apela al sentimiento y Montero al miedo a "la derecha privatizadora"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la vicepresidenta del Gobierno y candidata del PSOE andaluz, María Jesús Montero.os y Montero al miedo a la ultraderecha

Las claves nuevo Generado con IA El 28 de febrero marcó el fin de la legislatura en Andalucía y el inicio de la campaña electoral. Juanma Moreno apeló a los sentimientos durante la entrega de Medallas de Andalucía, recordando la tragedia de Adamuz y evitando la confrontación política. María Jesús Montero criticó la gestión del PP, alertando sobre el riesgo de una "derecha privatizadora" y optó por no asistir al acto institucional. Las elecciones andaluzas se celebrarán entre el 31 de mayo y el 21 de junio, con la posibilidad de coincidir con otros comicios nacionales.

Este 28 de febrero ha marcado el fin de la legislatura en Andalucía y el inicio de la campaña pura y dura.

Precisamente, el día de la comunidad, tanto el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la candidata del PSOE andaluz, María Jesús Montero, han marcado los derroteros de la misma.

Ya en la gala de la entrega de Medallas por el Día de Andalucía, entre lágrimas y con un nudo en la garganta al recordar el accidente de Adamuz, Juanma Moreno apeló a los sentimientos con un discurso menos político que lo habitual.

Cero palabras sobre la corrupción o de la financiación autonómica. María Jesús Montero, a su llegada al Parlamento, apeló al miedo a "la derecha privatizadora" de los servicios públicos y a la ultraderecha de Vox, que podría romper la mayoría absoluta de Juanma Moreno.

En la gala no porque no fue. Se fue a un acto en Moguer porque no quería participar en "el autobombo" de Moreno en el acto, sino estar en un acto reivindicativo con los ciudadanos. De hecho, pidió a sus diputados que tampoco fueran.

"Frente a un mundo convulso, donde se han roto las reglas del juego en tan poco tiempo, nosotros ofrecemos estabilidad, seguridad, concordia y confianza", señaló Moreno en la gala.

El presidente andaluz cree que estas son síntoma de buena salud. Y como "nadie valora la salud hasta que la pierde", apeló al voto útil para no perderla.

"No vamos a permitir que Andalucía se vuelva oscura, amarga, inhóspita. Ser buena gente da calidad de vida. Hay que huir de esos que están todo el día enfadados, como buscando pelea", dijo Moreno en clara referencia a Vox y al PSOE, aunque sin nombrarlo.

Su objetivo era no politizar una gala en la que los cleanex rodaban de asiento en asiento. Pocos pudieron contener las lágrimas cuando subieron al escenario todos los que colaboraron aquella fría noche en Adamuz para aminorar la tragedia que acabó con 46 fallecidos.

Un dolor que Juanma Moreno, según dijo entre lágrimas, "jamás utilizará para dividir, para confrontar ni para obtener ningún tipo de ventaja: los andaluces no somos así".

Lo cierto es que la gestión de las dos tragedias que han sacudido a Andalucía en apenas dos meses sí le pueden dar rédito electoral tras el desgaste por la situación de la sanidad pública.

Al menos, así lo recogen unas encuestas recientes en las que lo sitúan muy cerca de la mayoría absoluta.

Un ejemplo es la corriente de críticas que ha desatado un tuit del diputado por Jaén Víctor Torres en el que criticaba las lágrimas de Juanma Moreno durante su discurso.

"Y el Goya a Mejor Actor es para... Juanma Moreno. Hoy a sus asesores se les ha ido la ficha y han confundido el acto de entrega de Medallas de Andalucía con la entrega de los Goya. Viven en un teatro, medido escena a escena, sin ningún pudor, por el voto".

Este comentario ha provocado numerosas críticas por parte de los usuarios de esta red social como de dirigentes políticos.

En cualquier caso, desde el Gobierno andaluz creen que finales de mayo o las primeras semanas de junio es buen momento para abrir las urnas.

Moreno fecha las elecciones entre el 31 de mayo y el 21 de junio tras anunciar que disolverá el pleno del Parlamento en abril, teniendo en cuenta el calendario de fiestas populares y romerías de la comunidad durante la primavera.

Y también que les beneficiaría que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hiciera coincidir las elecciones generales con las autonómicas y, para rizar el rizo, también las adelantara Cataluña.

Sobre todo, insisten desde San Telmo, porque en la comunidad la imagen de Montero está asociada a la de Pedro Sánchez y causa rechazo.

En el PP también son conscientes de que su principal contrincante es Vox. Precisamente, Moreno dio visos el pasado jueves de que quiere ir por libre en el caso de que tuviera que negociar con ellos un gobierno de coalición.