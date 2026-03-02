La Junta localiza a las familias de andaluces atrapados en Irán y media con Exteriores para que puedan volver cuanto antes

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía ha localizado a las familias de andaluces atrapados en Irán tras el cierre del espacio aéreo por el ataque de EEUU e Israel. El presidente Juanma Moreno asegura que la Junta está mediando con Exteriores para que los afectados puedan regresar cuanto antes, priorizando su seguridad. Dos grupos de peregrinos andaluces se encuentran en Jerusalén y parte de ellos ya ha iniciado su evacuación por vía terrestre hacia El Cairo, Egipto. La Junta pide a las familias con allegados en la zona que mantengan el contacto con las autoridades y la embajada para facilitar su localización y regreso.

El Gobierno andaluz está en contacto con las familias de los andaluces desplazados a Oriente Medio y que se encuentran en estos momentos aislados tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán y el consiguiente cierre del espacio aéreo.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha expresado este lunes que la Administración autonómica se ha puesto a disposición del Estado y de estas familias para que estas personas "puedan volver cuanto antes".

En declaraciones a los medios de comunicación tras participar en la inauguración de la reforma de un Centro de Participación Activa (CPA) en Camas (Sevilla), Moreno ha explicado que la iniciativa del Gobierno andaluz en estos momentos es "localizar a las familias de quienes se encuentran allí" al encontrarse "aislados".

Moreno, en su reflexión política sobre este movimiento bélico conjunto, ha apuntado que ese ataque conjunto de Estados Unidos e Israel se ha hecho sin "el respaldo de Naciones Unidas".

Aunque, de igual forma, ha precisado que se ha dirigido contra "un régimen tirano, teocrático, que reprime a su pueblo, y comete ejecuciones sumarias de manifestantes que han pedido libertad" y por ello ha inferido que "ese régimen tirano no puede seguir existiendo".

El presidente andaluz se ha reafirmado en su voluntad de que estos andaluces aislados tras esta acción militar puedan regresar "cuanto antes".

Para ello ha indicado que "se están estudiando las posibilidades para su evacuación", ya que en caso de que no pueda ser por vía aérea se haga a través de Egipto, aunque ha subrayado sobre esos andaluces desplazados que "lo primordial es la seguridad, que estén bien".

Antes de esta comparecencia informativa de Moreno el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, explicó en una entrevista con Canal Sur Televisión que la Junta trabaja con agencias de viaje y la Embajada española para traer de vuelta a casa por Egipto a dos grupos de peregrinos andaluces que están en Jerusalén.

Son 35 personas "controladas e identificadas", precisó Bernal, cuyo departamento precisó a Europa Press que una parte ya ha salido en autobús hacia El Cairo (Egipto).

El consejero de Turismo ha explicado que el Gobierno autonómico sabe de la ubicación de estos andaluces, a los que "hemos pedido que no abandonen sus residencias, los hoteles o viviendas en las que están ahora y que estén en contacto permanente con nosotros, con la embajada y con la compañía aérea".

Bernal ha hecho un llamamiento a que se comunique a las delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía cualquier información sobre familiares en la zona.