Cuatro personas afectadas en dos incendios ocurridos en Atarfe y Granada capital

Cuatro personas han resultado afectadas este martes en dos incendios registrados en viviendas de Atarfe y Granada capital, según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2, integrado en la Agencia de Emergencias de Andalucía y dependiente de la Junta.

El primer aviso se recibió en torno a las 9.50 horas. Varias llamadas alertaban de un fuego en un tercer piso de un edificio de cuatro plantas situado en la Avenida de Andalucía, en Atarfe. Desde la sala coordinadora se movilizó a Bomberos, efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, así como a Policía Local y Guardia Civil.

Según ha detallado la Policía Local, el incendio se originó en un electrodoméstico del inmueble, que se encontraba vacío en ese momento. Las llamas generaron una importante acumulación de humo, lo que obligó a desalojar el resto de viviendas de la tercera planta mientras se desarrollaban las labores de extinción. Como consecuencia del siniestro, un agente de la Guardia Civil y otro de la Policía Local resultaron afectados por inhalación de humo. Ambos fueron atendidos en el centro de salud del municipio y su estado no reviste gravedad.

El segundo incendio tuvo lugar a las 11.45 horas en un primer piso de un bloque de cinco plantas en la calle Valencia, en Granada capital. En esta ocasión, fueron varios vecinos quienes alertaron al 1-1-2. Hasta el lugar se desplazaron Bomberos, sanitarios del 061, Policía Local y Policía Nacional.

En este caso, una mujer y su hijo tuvieron que ser trasladados al hospital del PTS tras resultar intoxicados por humo. El menor presentaba además una herida en el brazo que requirió puntos de sutura. Los Bomberos han indicado que el fuego afectó de forma generalizada a toda la vivienda y que el humo también alcanzó a otros pisos de la misma planta.