Cuatro personas afectadas en dos incendios ocurridos en Atarfe y Granada capital
En el siniestro de Atarfe, los afectados son un agente de la Guardia Civil y otro de Policía Local.
Más información: Muere un joven de 19 años en un accidente de tráfico en Ardales (Málaga): cayó por un desnivel de 5 metros
Las claves
nuevo
Generado con IA
Cuatro personas resultaron afectadas en dos incendios ocurridos en viviendas de Atarfe y Granada capital.
En Atarfe, el incendio se originó en un electrodoméstico y obligó a desalojar la tercera planta del edificio; dos agentes resultaron afectados por inhalación de humo.
En Granada capital, una mujer y su hijo fueron hospitalizados por intoxicación de humo tras un incendio que afectó de forma generalizada a su vivienda.
El menor, además de la intoxicación, sufrió una herida en el brazo que requirió puntos de sutura.