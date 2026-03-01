Detenido en Níjar (Almería) tras apuñalar a un guardia civil que trabajaba en una operación contra el petaqueo

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil. Guardia Civil

Un vecino de San José, en Níjar (Almería), con las facultades mentales mermadas, ha agredido en la madrugada de este domingo a un agente de la Guardia Civil que custodiaba una embarcación relacionada con el petaqueo.

Según han detallado fuentes de la Guardia Civil de Almería, el altercado se produjo cuando el agente, un brigada que ejerce funciones de jefe de prevención y comandante de puesto accidental en el Puesto Principal de Níjar, se encontraba junto a otros efectivos vigilando una embarcación relacionada con el tráfico de drogas.

Durante el operativo, el vecino, que se encontraba "fuera de sí", se abalanzó sobre el mando de la Guardia Civil, provocándole heridas de arma blanca.

El agente fue trasladado al hospital, donde se encuentra fuera de peligro, y el agresor ha sido detenido.