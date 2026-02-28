Muere un montañero tras sufrir una caída en un corredor de Jerez del Marquesado (Granada)

Imagen de archivo de los miembros del Greim de la Guardia Civil.

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre ha fallecido tras una caída mientras hacía montañismo en un corredor de Jerez del Marquesado (Granada). El accidente ocurrió alrededor de las 13:20 horas después de que la víctima pisara una placa de hielo en la zona de Circo Alholí. El GREIM y un helicóptero de rescate acudieron al lugar, donde varias personas intentaron reanimarlo sin éxito. El suceso fue gestionado por el 1-1-2 y la Agencia de Emergencias de Andalucía, que alertaron a Guardia Civil y servicios sanitarios.

Un hombre ha fallecido tras sufrir una caída mientras realizaba montañismo en un corredor de la localidad granadina de Jerez del Marquesado, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Sobre las 13.20 horas de este mediodía, el Teléfono de Emergencias 1-1-2 ha recibido varias llamadas de socorro por un hombre que había sufrido una caída tras pisar una placa de hielo y estaba gravemente herido en la zona de Circo Alholí, en un corredor nevado.

Desde la sala coordinadora se ha alertado, de inmediato, a la Guardia Civil, que a su vez ha activado al GREIM (Grupo de Rescate e Intervención en Montaña), y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

El GREIM ha movilizado un helicóptero a la zona y ha localizado al afectado, y ha indicado que varias personas han realizado tareas de reanimación cardiopulmonar (RCP) al varón precipitado, aunque finalmente no ha sido posible salvar su vida y ha fallecido en el lugar.