Muere un hombre en un accidente entre dos camiones en Huércal-Overa (Almería)

Un hombre de 42 años ha fallecido esta madrugada tras un accidente con dos camiones implicados en la A-7 a su paso por Huércal-Overa (Almería), según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Varios ciudadanos han alertado al teléfono 1-1-2, minutos después de las 4.00 horas, de una colisión entre dos camiones en el kilómetro 672 de la A-7, en sentido Murcia. La sala coordinadora de emergencias ha activado entonces a la Guardia Civil de Tráfico, a Mantenimiento de Carreteras y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Los servicios operativos han indicado que el accidente se ha producido cuando uno de los camiones ha impactado contra otro que se encontraba parado en el arcén y cuyo conductor se había bajado y se encontraba en la calzada. Los sanitarios desplazados al lugar han confirmado la muerte de este camionero, un varón de 42 años, como consecuencia del siniestro.