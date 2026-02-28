Las lágrimas de Juanma Moreno al recordar el dolor de Adamuz: "Que nadie espere que lo vayamos a utilizar para dividir"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante el discurso en la entrega de las Medallas.ere que lo vayamos a utilizar para dividir" Europa Press

Al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, le ha costado un mundo avanzar en su discurso final en la gala de la entrega de las Medallas de Andalucía. Sobre todo al principio cuando ha recordado el terror que vivió aquella noche del 18 de enero cuando llegó a Adamuz.

Con un nudo en la garganta y a lágrima viva, el presidente ha lanzado uno de los pocos mensajes políticos que ha tenido su discurso en el último 28 F de la legislatura y en un clima electoral.

"Somos una tierra de empatía, solidaridad, concordia. Que nadie espere jamás de nosotros que utilicemos el dolor de nuestra gente para dividir, para confrontar ni para obtener ningún tipo de ventaja: los andaluces no somos así".

Todo ello en una gala que ha tenido muchos guiños a la solidaridad del pueblo andaluz, poniendo como ejemplo el espíritu de Adamuz, de Grazalema y de Ronda tras las riadas, cuyos alcaldes también han sido reconocidos.

Moreno ha recordado las palabras de Liliana Sáez, hija de una de las mujeres fallecidas en aquel accidente, en el funeral de Huelva. Porque, ha insistido, "las víctimas no son cifras".

Precisamente la localidad cordobesa ha recibido la medalla de la Solidaridad por cómo actuó aquella noche ante tanta tragedia.

"Muchos se han sorprendido del comportamiento de los andaluces y me ha llamado la atención que sorprenda, porque los andaluces, simplemente, hemos hecho lo que es normal en esta tierra. Lo que nos enseñaron en casa".

Moreno ha querido continuar con esa tregua política, aunque ha prometido a las víctimas que el Gobierno andaluz "no va a parar hasta conocer la verdad".

Durante su discurso, Moreno sí ha tenido palabras de defensa del talento y del talante andaluz. "El Sur es no tener miedo a ser quien eres. Y Andalucía ha perdido el miedo a ser quien es. Podemos con todo".

Ha sido ahí cuando ha lanzado otro mensaje político: "Frente a un mundo convulso, donde se han roto las reglas del juego en tan poco tiempo, nosotros ofrecemos estabilidad, seguridad y concordia".

Y otro hacia el voto útil en las próximas elecciones, ya fechadas en junio: "Todas estas virtudes: la confianza, la moderación, el diálogo… son síntomas de buena salud. Pero nadie valora la salud hasta que la pierde".

Por tanto, asegura que seguirá con su cometido que, a su juicio, no es otro que "proteger a Andalucía de la polarización y del berrinche diario".

'Con paso seguro'

El lema de Andalucía ‘Con paso seguro’ ha sido una muestra de intenciones de los derroteros que iba a tomar la gala de la entrega de Medallas de la comunidad.

Una gala extensa, aunque muy medida, en la que las emociones estaban a flor de piel y que arrancó de la mejor manera posible.

Porque esas mujeres de Triana, Dolores, Natividad, María Isabel, María y María Jesús, que se hicieron virales el pasado mes de julio volviendo de la velá de Santa Ana cantando por Rocío Jurado, son la esencia de Andalucía.

Se abrió el telón con aquel famoso vídeo y eran ellas mismas sobre el escenario las que estaban entonando ese mítico 'Que no daría yo'.

Aquel arranque hizo presagiar que la gala estaría llena de sorpresas como la interpretación de 'Como yo te amo' de Falete, Raúle y María Parrado.

Los galardonados

Especialmente emocionante fue el momento en el que el alcalde de Adamuz, Rafael Moreno, recogió la Medalla. Lo hizo acompañado de una representación de todos los que ayudaron aquella noche a salvar vidas tras el trágico accidente ferroviario.

La periodista Sandra Golpe, el grupo Cantores de Híspalis, el torero Morante de La Puebla, la cantante Ana Mena o la modelo Eva González, fueron otros de los galardonados.

La gala fue avanzando con la entrega de las Medallas a la futbolista Olga Carmona; a la karateka María Torres, y la presidenta y CEO de Randstad, Ana Requena, y el fundador y presidente ejecutivo de Secuoya Content Group, Raúl Berdonés.

Otro momento muy emotivo que puso al teatro en pie fue la entrega del galardón a la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos de Andalucía. Todo el público se puso en pie.

Además, en el apartado de Ciencia y Salud la recibió la científica y doctora en Informática por la Universidad de Jaén, Rosa María Rodríguez Domínguez.

Juvencio Maeztu, el CEO de Ikea, y Luis Bolaños Figueredo, fundador de Iberhanse, compañía líder en producción y exportación de cítricos sostenibles en Andalucía, recogieron también su reconocimiento.

Por su parte, la Medalla Manuel Clavero Arévalo fue otorgada al Museo de la Autonomía de Andalucía.

Culminó la gala el himno de Andalucía, interpretado por Manuel Carrasco, quien previamente dio un emotivo discurso sobre sus raíces andaluzas e isleñas.

Y lanzó un mensaje para todo aquel que trate con desdén a Andalucía: “Ze quieren ir ustedes al carajo”, dijo Carrasco ante un público entregado en el día de su comunidad.