Detienen a un hombre por la muerte de una mujer en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María
Los hechos ocurrieron el pasado viernes en la calle Sucre, en la zona de Los Romanos.
La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de la muerte de una mujer en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María el pasado viernes 27 de febrero. Actualmente, están abiertas todas las hipótesis.
El suceso tuvo lugar en la calle Sucre, en la zona de Los Romanos. En torno a las 13:30 horas del citado día, el servicio de Emergencias 112 recibió un aviso en el que se alertaba de la muerte de una mujer.
Después de trasladarse hasta el lugar de los hechos, los sanitarios no pudieron hacer nada por su vida.
La investigación sigue abierta sin descartar ninguna hipótesis y está pendiente del resultado de la autopsia al cadáver de la mujer.
No obstante, la Delegación del Gobierno contra la violencia de género ha anunciado en sus redes sociales que está "recabando datos del asesinato por presunta violencia de género".
De confirmarse el crimen como un caso de violencia de género sería la segunda víctima en la provincia de Cádiz en lo que va de 2026, tras la muerte de una mujer de 58 años en su domicilio de Olvera a manos de su marido el pasado 11 de enero.