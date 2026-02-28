Detienen a un hombre por la muerte de una mujer en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de la muerte de una mujer en El Puerto de Santa María, Cádiz. El suceso ocurrió el pasado viernes 27 de febrero en la calle Sucre, en la zona de Los Romanos, tras un aviso recibido por Emergencias 112. La investigación sigue abierta y la Delegación del Gobierno contra la violencia de género está recabando datos por un posible caso de violencia de género. De confirmarse como violencia de género, sería la segunda víctima en la provincia de Cádiz en 2026.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de la muerte de una mujer en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María el pasado viernes 27 de febrero. Actualmente, están abiertas todas las hipótesis.

El suceso tuvo lugar en la calle Sucre, en la zona de Los Romanos. En torno a las 13:30 horas del citado día, el servicio de Emergencias 112 recibió un aviso en el que se alertaba de la muerte de una mujer.

Después de trasladarse hasta el lugar de los hechos, los sanitarios no pudieron hacer nada por su vida.