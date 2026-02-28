Andalucía celebra un 28F 'preelectoral' con una entrega de medallas politizada y las elecciones fechadas para junio

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, coge una bandera andaluza durante el primer acto de campaña del pasado 19 de junio. Europa Press

Andalucía vivirá este sábado su día, el 28 de febrero, en un clima preelectoral total. Primero porque la gala en la que se entregarán las medallas de Andalucía a los andaluces más ilustres y al pueblo de Adamuz, por su solidaridad el día del accidente, se verá este año más politizada.

Segundo porque el pasado jueves en la sesión de control el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció que la Cámara la disolvería en abril por lo que, por ley, las urnas se abrirán entre el domingo 31 de mayo y el domingo 21.

La politización de la gala se debe principalmente a la ausencia de la vicepresidenta del Gobierno y candidata del PSOE a las elecciones autonómicas, María Jesús Montero.

Además, ha dado orden a los parlamentarios socialistas en la comunidad que tampoco vayan. Les ha pedido que celebren la efeméride con sus alcaldes, que ese día hacen muchos actos relacionados con el 28F.

De hecho, ella misma se trasladará a Moguer para participar en un encuentro con ciudadanos porque esta jornada, a su juicio, debe ser reivindicativa.

Sí asistirá a los actos institucionales previos que se organizan en el Parlamento andaluz, pero no en la gala en sí que se celebra en el teatro de la Maestranza con los premiados. Entre ellos, se encuentran el pueblo de Adamuz, la periodista Sandra Golpe o el torero Morante de la Puebla.

¿El motivo? Montero cree que esa entrega se ha convertido en "un acto de autobombo" de Juanma Moreno, en la que cree que está todo preparado, "hasta los aplausos".

Es más, asegura que no había conocido nunca antes de Moreno que en los actos de las medallas "quien fuera el protagonista fuera el presidente en lugar de los andaluces".

Por ello, espera que para los próximos años se organice ese día de una forma distinta para que los protagonistas sean los premiados en "un acto serio y riguroso".

Descarta el adelanto electoral

Este viernes en Sevilla María Jesús Montero negó rotundamente la posibilidad de que las elecciones andaluzas coincidieran con las generales. "Pedro Sánchez ha sido muy claro y va a agotar la legislatura", que culmina en 2027, precisó.

Sin embargo, en San Telmo -sede de la Junta de Andalucía- no lo tienen tan claro. De hecho, uno de los motivos por los que Juanma Moreno únicamente hubiera adelantado la fecha es si Pedro Sánchez lo hubiera hecho también.

Precisamente, el pasado jueves en el V Foro Económico organizado por El Español de Castilla-La Mancha, el presidente, Emiliano García-Page, apostó por que Sánchez convoque las elecciones generales para el mes de junio, coincidiendo con las andaluzas.

Page entiende que la primera interesada en esa coincidencia es María Jesús Montero, candidata del PSOE a la Junta de Andalucía. En ese caso, su situación mejoraría notablemente.

De hecho, cuando se han celebrado a la vez las elecciones generales y las andaluzas, los candidatos socialistas han salido beneficiados, como ocurrió hace años con Manuel Chaves.

Sin embargo, desde el PP andaluz creen lo contrario. Si se diera el caso, el beneficiado sería Juanma Moreno. Consideran que en la comunidad la imagen de Montero está asociada a la de Pedro Sánchez y causa rechazo.

En cualquier caso, en el PP también son conscientes de que su principal contrincante es Vox. Precisamente, Moreno dio visos el pasado jueves de que quiere ir por libre en el caso de que tuviera que negociar con Vox un gobierno de coalición.

Unos días después de que el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, presentara un decálogo para negociar con la extrema derecha ante posibles pactos en las comunidades autónomas, Moreno precisó que esas conversaciones se hagan siempre "lo más cercanas al territorio".

Aunque también "bajo el paraguas" del criterio que la formación tenga a nivel nacional, remarcó por la mañana en una entrevista en la cadena SER.

Sin embargo a media mañana en la sesión de control, Moreno volvió a marcar la distancia con los de Santiago Abascal en vísperas del 28F a sabiendas de que Vox no se apunta a la conmemoración de ese día.

Por este motivo, el presidente andaluz les acusó de querer "disolver la autonomía", lo que es "incoherente" con el hecho de que esta formación quiera tener representación en instituciones autonómicas, como el Parlamento.

"¿Ustedes quieren tener influencia en el poder para eliminar la autonomía de Andalucía, sí o no?", ha planteado Moreno al portavoz de Vox, Manuel Gavira, añadiendo que es algo que Vox tendrá que aclarar a los andaluces de cara a las próximas elecciones autonómicas ya fechadas para junio.