Ana, la teleoperadora con una hija adolescente a la que su pareja mató presuntamente en El Puerto de Santa María

La muerte de Ana a manos, presuntamente, de su pareja Daniel ha empañado el Día de Andalucía en Los Romanos, una humilde barriada del municipio gaditano de El Puerto de Santa María.

El pasado viernes 27 de febrero, en torno a las 13:30 horas, el servicio de Emergencias 112 recibió una llamada en la que se alertaba del fallecimiento de esta vecina de 43 años y madre de una hija adolescente.

Hasta el lugar de los hechos, una pequeña casa en la calle Sucre en la que la pareja vivía, se desplazaron agentes de la Policía Nacional y efectivos del 061. Sin embargo, una vez allí, los sanitarios solo pudieron confirmar su muerte. Posteriormente, el supuesto asesino fue detenido y puesto a disposición judicial.

Ahora, la Delegación del Gobierno en Andalucía ha confirmado que las autoridades investigan lo ocurrido como un posible caso de violencia de género.

De confirmarse, sería el segundo episodio ocurrido en la provincia de Cádiz después del fallecimiento de una mujer de 58 años en el pequeño pueblo de Olvera.

Vecino de toda la vida

"No me puedo creer que Dani haya sido capaz de hacer eso". Carmen conoce al supuesto autor de los hechos "desde que era pequeño y lo veía ir con la bicicleta de aquí para allá".

Ahora, le cuesta imaginar que, el que ha sido su vecino de toda la vida, haya sido capaz de asesinar a su pareja, siempre bajo la presunción de inocencia.

Todos los vecinos coinciden en lo mismo: "Era una pareja normal". Sin embargo, algunos como Adrián aseguran que "les había escuchado discutir en muchas ocasiones". La última de ellas, sin ir más lejos, "horas antes" de que tuviese lugar el trágico suceso.

"Sobre las 07:00 horas fui a pasear a mi perro y los escuché pelear. Pensé que era una bronca más, pero por la tarde noche vinieron muchísimos coches de Policía Nacional y una ambulancia".

"Desde hacía seis meses, la situación se estaba volviendo insostenible. Discutían mucho, los dos, pero me cuesta imaginar que la haya aseinado", sostiene el mismo testigo.

Adrián lo conocía desde hacía tiempo, se han criado prácticamente juntos. Él estuvo desde el principio de la relación, que comenzó cuando los dos protagonistas de la triste noticia "eran muy jóvenes".

La mayoría de los que viven por la barriada Los Romanos saben quién es Dani. Vecino de toda la vida, de unos 40 años y mecánico. Justo al lado de donde vivía "desde hace diez años con Ana" tenía su pequeño taller en el que arreglaba motos.

De Ana saben menos porque "era más callada". La víctima tenía 43 años, una hija de unos 18 que "vivía con la abuela en una de las casas de la barriada y trabajaba como teleoperadora".

Hasta el momento, las causas de su muerte no se han esclarecido. Por ahora, los investigadores están practicándolo la autopsia al cadáver a la espera de las respuestas.