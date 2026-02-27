María Jesús Montero degrada la entrega de medallas el 28-F y no asistirá: "Un acto de autobombo hasta con aplausos preparados"

La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, en un acto en la Delegación del Gobierno. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y candidata del PSOE andaluz, no asistirá a la gala de entrega de las Medallas de Andalucía el 28-F. Ha ordenado a los parlamentarios socialistas que tampoco acudan, recomendando celebrar la efeméride con los alcaldes de sus municipios. Montero critica que la entrega de medallas es "un acto de autobombo" del presidente Juanma Moreno y que todo está preparado, "hasta los aplausos". Entre los premiados este año están el pueblo de Adamuz, la periodista Sandra Golpe y el torero Morante de la Puebla.

La gala de entrega de las Medallas de Andalucía se celebrará este año con polémica añadida. La vicepresidenta del Gobierno y candidata del PSOE a las elecciones autonómicas, María Jesús Montero, no asistirá en ninguna de sus dos condiciones.

Además, ha dado orden a los parlamentarios socialistas en la comunidad que tampoco vayan. Les ha pedido que celebren la efeméride con sus alcaldes, que ese día hacen muchos actos relacionados con el 28F. De hecho, ella misma se trasladará a Moguer para participar en un encuentro con ciudadanos.

Sí asistirá a los actos institucionales previos que se organizan en el Parlamento andaluz, pero no en la gala en sí que se celebra en el teatro de la Maestranza con los premiados.

Entre ellos, se encuentran el pueblo de Adamuz, la periodista Sandra Golpe o el torero Morante de la Puebla.

Montero cree que esa entrega se ha convertido en "un acto de autobombo" de Juanma Moreno, en la que cree que está todo preparado, "hasta los aplausos".

Es más, asegura que no había conocido nunca antes de Juanma Moreno que en los actos de las medallas "quien fuera el protagonista fuera el presidente en lugar de los andaluces".

Por ello, espera que para los próximos años se organice ese día de una forma distinta para que los protagonistas sean los premiados en "un acto serio y riguroso".