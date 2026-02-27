El encuentro de Montero con el campo andaluz se desinfla: los líderes de Asaja y COAG no irán por “problemas de agenda”

Las claves nuevo Generado con IA Los líderes de Asaja y COAG no asistirán al encuentro convocado por María Jesús Montero con el sector primario andaluz, alegando problemas de agenda. La reunión está enfocada en analizar los daños de los últimos temporales, que han dejado inservibles el 20% de los cultivos en Andalucía y han causado más de 3.000 millones de euros en pérdidas. La ausencia de los líderes agrarios también se relaciona con el desacuerdo sobre los criterios de reparto de las ayudas y la falta de respuesta a otras preocupaciones del sector. El debate político sobre la gestión y rapidez de las ayudas a los afectados por las borrascas ha reavivado la confrontación entre el Gobierno andaluz y el central.

"Problemas de agenda". Esa es la excusa oficial que han dado desde las organizaciones agrarias de Asaja y COAG para justificar la ausencia de sus líderes al encuentro convocado por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con el sector primario andaluz.

Montero, que estará acompañada por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, los ha citado a las 13,00 horas en la Delegación del Gobierno para analizar la situación tras los últimos temporales registrados.

A esta reunión acudirán organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agroalimentarias andaluzas, además de los sindicatos CCOO Andalucía y UGT Andalucía y las asociaciones de mujeres rurales Fademur y Ceres Andalucía.

Sin embargo, Ricardo Serra, presidente de Asaja-Andalucía y vicepresidente de Asaja-Nacional, y Juan Luis Ávila, de COAG, no asistirán.

Por tanto, el encuentro quedará al final 'desinflado'. Desde Asaja remarcan que la reunión se convocó con escaso margen y que ahora tienen muchos frentes abiertos que les ocupan gran parte del tiempo, como la flexibilización de la Política Agraria Común (PAC) y su presupuesto más allá de 2028.

También están ahora concentrados en la falta de mano de obra en el sector y los problemas que conllevan medidas como la reducción de jornada, que complican las labores en el campo, por no hablar, finalmente, de las consecuencias del acuerdo entre la UE y el Mercosur.

Pero la convocatoria de Montero giraba en torno a las consecuencias de los últimos temporales registrados en Andalucía, que se estima han arrasado el 20% de los cultivos de la comunidad, dejando fuera estos asuntos.

Las borrascas y sus daños, en realidad, ya fueron tratados al máximo nivel por parte de Serra y Ávila hace una semana, cuando se reunieron en Sevilla con el ministro de Agricultura, Luis Planas, que acompaña este viernes a la vicepresidenta.

Entonces las organizaciones quedaron satisfechas con los puntos abordados y la celeridad de aquel encuentro, en la que pudieron expresar sus preocupaciones.

Sin embargo, el trasfondo de su ausencia también está relacionado con el desacuerdo por parte de muchos agricultores con la falta de criterios a la hora de repartir estas ayudas. No será en función de la dimensión de los daños o de la capacidad económica del solicitante.

Se acabó la tregua política

Precisamente estos fondos autonómicos y nacionales volvieron a ser protagonistas en la sesión de control al presidente de la Junta, Juanma Moreno, rompiéndose la tregua política apenas tres semanas después.

La portavoz del PSOE andaluz, María Márquez, defendió el enorme volumen de ayudas para los afectados por los temporales, 7.000 millones que este mismo jueves empezaron a tramitarse y llegarán este mismo mes de marzo, frente a los 1.780 millones de la Junta.

También le echó en cara a Moreno que las andaluzas no se pudieran solicitar hasta el mes de abril. "La gente no puede esperar tanto".

Sin embargo, Juanma Moreno apeló a la falta de credibilidad de las ayudas del Estado citando los retrasos que siguen denunciando, por ejemplo, las víctimas de la dana de Valencia y del volcán de La Palma.

A su vez, aseguró el presidente andaluz que, comparando el presupuesto andaluz con el nacional, el esfuerzo de la Junta "es mayor".

Desde el Gobierno andaluz señalan, precisamente, que el hecho de que sus ayudas no se puedan solicitar hasta el mes de abril se debe al estudio realizado previo para realizar un reparto equitativo. Es decir, habrá más ayudas para quien más las necesite.

"Qué poco le ha durado el tono conciliador" le respondió Moreno a la portavoz socialista. "No han sido capaces ni siquiera de esperar a que pase este mes de febrero, que ha sido terrible para muchas familias, para volver al politiqueo de siempre, al de las medias verdades, muchas mentiras y de desenfoque".

Precisamente, el mismo día en el que Juanma Moreno ha anunciado de manera formal que disolverá el Parlamento el próximo mes de abril para que las elecciones sean en junio.