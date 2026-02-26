Procesan al ex número 2 del PSOE andaluz Rafael Velasco por los cursos de formación 15 años después de su dimisión

Las claves nuevo Generado con IA Rafael Velasco, ex número 2 del PSOE andaluz, ha sido procesado por presuntas irregularidades en la gestión de ayudas para cursos de formación. La investigación implica también a su esposa, su hermano, dos cuñadas y varios ex altos cargos de la Junta de Andalucía. El caso gira en torno a subvenciones concedidas a la empresa Aulacen 5, vinculada a Velasco, que habría recibido y gestionado ayudas de forma irregular entre 2006 y 2009. Se investigan posibles delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación, ya que Aulacen 5 no estaba reconocida como centro colaborador en el momento de solicitar las ayudas.

Hace casi 15 años el socialista cordobés Rafael Velasco llegó a ser el favorito para sustituir al expresidente José Antonio Griñán.

Se convirtió en número 2 del PSOE andaluz de forma meteórica, pero todo se truncó cuando en octubre de 2010 presentó su dimisión.

Lo hizo tras conocerse que la academia que regentaba su mujer en Córdoba había supuestamente recibido ayudas públicas para impartir cursos de formación.

Ahora, el juez de Instrucción número 6 de Sevilla ha acordado la continuación de las presentes diligencias previas como procedimiento abreviado contra el propio Velasco, su esposa, su hermano y dos de sus cuñadas, según reza en un auto difundido por la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Un año después de tomarles declaración, el juez también procesa al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, condenado por el caso ERE y por la concesión de otras ayudas, y a otros cuatro ex altos cargos de la Junta de Andalucía.

Diez años después de que la juez Mercedes Alaya comenzara la investigación, esa fue la primera vez que Velasco y sus familiares se sentaron a declarar por esta causa, ya que la magistrada María Núñez Bolaños la archivó en 2017, siendo reabierta tres años después.

El objetivo del juez es esclarecer este entramado familiar que presuntamente cobró sueldos, de forma irregular, con cargo a las ayudas de la Junta, lo que se conoce como la macrocausa de los cursos de formación.

Según el juez instructor, la causa versa sobre supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación por la presunta ilicitud del proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a formación para el empleo concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la sociedad mercantil Aulacen 5, vinculada a Rafael Velasco.

Así, la citada entidad habría recibido, gestionado, justificado y liquidado subvenciones de manera irregular, en el marco de cuatro expedientes administrativos de concesión de subvención otorgadas por el SAE, según detalla el juez instructor.

Las ayudas

En concreto, ha llegado a desgranar una primera ayuda de 28.752,30 euros, otra de 41.296,50 euros, una tercera de 82.593 euros y una última de 41.296,50, entre los años 2006 y 2009. Todo ello "al margen de la legalidad vigente".

En el auto, el juez destaca también que la empresa se constituyó "tan sólo tres días antes" de la finalización del plazo de la subvención.

De modo que la solicitud para la participación en los programas de formación profesional se entregó el día que finalizaba el plazo de presentación.

Además, también asegura que a la fecha de la solicitud de la subvención, Aulacen Cinco "no se encontraba reconocida ni inscrita como centro colaborador" para llevar a cabo acciones formativas subvencionadas en materia de Formación Profesional Ocupacional (FPO).