Juanma Moreno se distancia de Vox en las vísperas del 28F por querer "disolver la autonomía": "¿Para qué están ahí sentados?"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la sesión de control del Parlamento andaluz. Europa Press

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dado visos este jueves en el Parlamento andaluz de que quiere ir por libre en el caso de que tuviera que negociar con Vox un gobierno de coalición tras las próximas elecciones autonómicas.

Unos días después de que el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, presentara un decálogo para negociar con la extrema derecha ante posibles pactos en las comunidades autónomas, Moreno ha precisado que esas conversaciones se hagan siempre "lo más cercanas al territorio".

Aunque también "bajo el paraguas" del criterio que la formación tenga a nivel nacional, remarcó por la mañana en una entrevista en la cadena SER.

Sin embargo a media mañana en la sesión de control del Parlamento andaluz, Moreno volvió a marcar la distancia con los de Santiago Abascal en vísperas del 28F, Día de Andalucía, a sabiendas que Vox no se apunta a la conmemoración de ese día.

Por este motivo, el presidente andaluz les acusó de querer "disolver la autonomía", lo que es "incoherente" con el hecho de que esta formación quiera tener representación en instituciones autonómicas, como el Parlamento.

"¿Ustedes quieren tener influencia en el poder para eliminar la autonomía de Andalucía, sí o no?", ha planteado Moreno al portavoz de Vox, Manuel Gavira, añadiendo que es algo que Vox tendrá que aclarar a los andaluces de cara a las próximas elecciones autonómicas.

"Se presentan a las elecciones de una institución en la que no creen y se presentan en esa institución en la que no creen para destruir esa institución", ha añadido el presidente.

Ha sido entonces cuando ha lanzado una pregunta directa a los miembros de Vox "¿y entonces, para qué están ahí sentados?", en referencia a los escaños en el Parlamento. "¿Para ir contra Andalucía?", ha planteado acto seguido.

Por su parte, Vox ha acusado al PP de ser lo mismo que el PSOE y de estar en la guerra a ver quién es más andalucista. A lo que Juanma Moreno le ha reprochado que querer incluso "arriar la bandera".

Todo ello siendo consciente de que muchos de sus votantes no quieren ese "independentismo en versión inversa" que defiende Vox. "Señor Moreno, yo soy gaditano, andaluz y español; no se líe usted", la ha respondido Gavira.

Disolverá el Parlamento en abril

En esta misma sesión, Moreno ha aprovechado para confirmar que disolverá el Parlamento en abril acotando la fecha entre el 31 de mayo y el 21 de junio.

Tiene lógica teniendo en cuenta que el Ejecutivo andaluz se ha marcado tres líneas rojas: los comicios no podrán coincidir con la Semana Santa, ni con la Feria de Sevilla ni con la romería del Rocío, que se celebrará del 22 al 25 de mayo.

Además, la normativa autonómica establece que deben pasar 54 días desde que acaba la legislatura hasta que se colocan las urnas.

En cualquier caso, el domingo definitivo de las elecciones se conocerá en las próximas semanas y su fecha exacta dependerá de múltiples factores como los numerosos juicios por corrupción que afectan al Gobierno nacional, pero también a su propio partido a nivel nacional.

Por tanto, cumplirá su intención de agotar la legislatura. Solo habría considerado apretar el botón electoral antes si Pedro Sánchez adelantaba las generales para que coincidiera que, por ahora, no es el caso.