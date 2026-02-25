Sandra Golpe, Cantores de Híspalis, Morante, Ana Mena, Eva González y Adamuz, Medallas de Andalucía

Acto de entrega de las Medallas de Andalucía 2023.

La periodista Sandra Golpe, el grupo Cantores de Híspalis, el torero Morante de La Puebla, la cantante Ana Mena, la modelo Eva González o el pueblo de Adamuz.

Todos ellos serán galardonados el próximo sábado 28 de febrero, el día de la comunidad, con las Medallas de Andalucía en distintas modalidades.

También lo serán el ingeniero de ciberseguridad de Google, Bernardo Quintero; la futbolista Olga Carmona; la karateka María Torres; la presidenta y CEO de Randstad, Ana Requena y el fundador y presidente ejecutivo de Secuoya Content Group, Raúl Berdonés.

En el apartado de Ciencia y Salud recibirán las medallas la científica y doctora en Informática por la Universidad de Jaén, Rosa María Rodríguez Domínguez, y la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos en Andalucía.

Juvencio Maeztu, el CEO de Ikea, y Luis Bolaños Figueredo, fundador de Iberhanse, compañía líder en producción y exportación de cítricos sostenibles en Andalucía.

Por su parte, la Medalla Manuel Clavero Arévalo será otorgada al Museo de la Autonomía de Andalucía.

Además, Manuel Carrasco y Paz Vega serán nombrados Hijos Predilectos de Andalucía en una gala que será conducida por la periodista almeriense Isabel Jiménez.

A su vez, el Consejo de Gobierno ha aprobado una declaración institucional por el 28 de febrero como el Día de Andalucía como recuerdo de aquella movilización histórica hace 46 años para consolidar "una identidad basada en la igualdad y en la determinación de no ser menos que nadie".