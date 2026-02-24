Un partido 'alegre', puerta a puerta: "Adelante Andalucía no quiere ser la izquierda gris que siempre echa la bronca”

Representantes de Adelante Andalucía en un acto con la prensa en Sevilla. EP Sevilla

Las claves nuevo Generado con IA Adelante Andalucía apuesta por una campaña electoral "alegre y valiente", distanciándose de la imagen de una izquierda "gris" y regañona. La formación recurre a una estrategia puerta a puerta, inspirada en la izquierda alemana y el alcalde de Nueva York, para recoger propuestas directamente de los vecinos. Adelante Andalucía descarta gobernar con el PSOE y prefiere concurrir en solitario, aunque apoyaría un Ejecutivo socialista en caso de desalojar al PP. El partido evita revelar el número de afiliados, aunque presume de presencia en las principales ciudades y de una campaña basada en la cercanía con la ciudadanía.

Adelante Andalucía se plantea una campaña electoral "alegre y valiente". Así lo señalan fuentes de la dirección, que rehuye de determinadas formaciones de su entorno ideológico.

"No queremos ser la izquierda gris que siempre echa la bronca”, explican, aunque reconocen que, en ocasiones, encajan también en ese perfil.

Contra esa tentación de ser una máquina de abroncar a los andaluces han planteado una estrategia nueva para hacer su programa y acercarse a los andaluces: van puerta a puerta, como los vendedores de seguros en España, como los vendedores de Avon en Estados Unidos, para 'testar' qué es lo que quieren los andaluces.

La idea no es suya sino de la izquierda alemana. Así lo explican quienes, desde Adelante Andalucía, han estado en el diseño de la estrategia de escucha para conformar un programa que sí que sea una forma de "ganar derechos", explican.

La idea es sencilla, en teoría: unos 100 afiliados voluntarios 'peinan' un barrio -de corte progresista, señalan- casa a casa. Se sientan en el sofá de la gente y le preguntan. ¿Qué es lo que querría cambiar? ¿Qué cree que no funciona?

De ahí sacan ideas que van a conformar el programa de Adelante Andalucía de cara a las elecciones regionales de este mes de junio.

La fórmula, además de la izquierda alemana, es parte de la estrategia del ahora alcalde de Nueva York, explican fuentes de la organización.

Con esos mimbres de los barrios quieren hacer su cesto y llegar al día D. Las urnas. Entonces, indican, no querrán gobernar con el PSOE. Tampoco concurrir a las elecciones con otros partidos. Irán solos en su papeleta y, además, aspiran al Gobierno como fuerza principal. "Como hemos hecho en Cádiz", recuerdan.

Pero las andaluzas no son unas elecciones locales. Ni San Telmo es el Ayuntamiento gaditano. Por eso, en caso de no tener más escaños que el PSOE -lo que señalan por ahora todas las encuestas-, no gobernarían aunque sumaran, pero tampoco impedirían un Ejecutivo socialista.

"Ni por acción ni por omisión", subrayaba un alto cargo del partido este lunes. Si hay opción de desalojar al PP de San Telmo, contarán con su voto, que no con su participación en un Ejecutivo.

"Acuerdo de investidura, acuerdos puntuales, sacaremos lo que podamos... Todo eso sí", señalan la misma fuente. ¿Consejerías? Con el PSOE como partido mayoritario, no.

Esto, en todo caso, lo dicen desde Adelante Andalucía con sus dos escaños actuales. Las encuestas les dan una sensación de crecimiento que les da alas. Pero sus aspiraciones electorales no pasan por el sorpasso al PSOE ni mucho menos.

Desde la formación hacen alarde de transparencia: comparten estrategias, carteles, artistas que les acompañarán en el festival musical de lanzamiento de precampaña... Pero protegen como el cuarto secreto de Fátima una cifra clave para medir su implante y fuerza: el número de afiliados.

Se les puede preguntar mil veces y mil veces rechazan dar la cifra. Saben que sería la vara con la que se les mediría. Sí que señalan que tienen sedes en las principales ciudades. Y que están abiertos a que haya voluntarios que participen en su campaña.

Afiliados

Pero ni una cifra sobre afiliados y simpatizantes. Aseguran que no están en las "peleas de la izquierda" y ese número les puede meter de lleno en un escalafón en el que no quieren figurar.

"Cuántos militantes somos no lo vamos a decir. Más de los que querrían algunos y menos de lo que querríamos nosotros", cierran el debate.

Sean los que sea van a dar la batalla. Aseguran que no van a hablar de las cosas de los políticos -las pelas por las integraciones y refundaciones- sino de lo que preocupa a la gente. De ahí que vayan puerta a puerta.