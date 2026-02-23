Personal de las presas de Andalucía alerta: "Hay embalses enormes que vigilan solo dos operarios sin cualificación"

Un pantano de Sevilla desembalsa agua tras las intensas lluvias de las pasadas semanas. EP Sevilla

Las claves nuevo Generado con IA Empleados de presas en Andalucía denuncian falta de personal cualificado, instalaciones obsoletas y turnos excesivos que ponen en riesgo la seguridad. Algunas presas de gran capacidad son vigiladas solo por dos operarios sin formación adecuada y presentan problemas como aliviaderos y desagües bloqueados. El Gobierno destina 40 millones de euros para una oferta de empleo público urgente, aunque el sindicato advierte que aún faltan unos 200 trabajadores en la región. La falta de incentivos salariales y de planes de emergencia coordinados dificulta atraer talento y agrava el desgaste del personal, especialmente ante episodios recientes de lluvias e inundaciones.

Empleados que trabajan en las presas de Andalucía alertan de que su situación es delicada: poco personal, instalaciones obsoletas y turnos imposibles para plantillas en mínimos.

"Hay presas enormes en la comunidad, de 350 hectómetros cúbicos en las que solo hay dos operarios vigilando sin cualificación", señalan fuentes de la dirección del sindicato Csif, que protesta desde la pasada semana para que el Gobierno central aumente los efectivos en toda España, también en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

Sus quejas han llegado a buen puerto. Así, el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico que dirige Sara Aagesen les ha comunicado que disponen de 40 millones de euros para una Oferta de Empleo Público (OPE) "urgente".

La idea es que el proceso esté terminado este mismo año, lo que en unas oposiciones es muy rápido. Eso, entienden los responsables de Csif, es sinónimo de buen camino. Sin embargo, no saben aún cuántos puestos extra supone la convocatoria.

Ahora mismo son unos 200, señalan en la CHG, la cuenca más grande de Andalucía. Falta, estiman, el mismo número: otros 200.

"Estropeados"

El sindicato señala que, además de carencias de plantilla, Andalucía tiene un problema con las estructuras de sus embalses. "Algunos tienen los aliviaderos de fondo estropeados", explican, de modo que, ante crecidas como las de las últimas semanas, puede haber problemas.

En otros casos no es la falta de mantenimiento o la edad de las presas. El problema son moluscos como el mejillón cebra. "En algún pantano de la provincia de Córdoba tienen bloqueados los desagües de fondo", explican.

Un representante de los trabajadores de los embalses de Andalucía advierte, además, de que muchas infraestructuras catalogadas como presas de tipo A —aquellas cuya rotura o mal funcionamiento puede provocar daños muy graves aguas abajo e incluso riesgo para vidas humanas— “carecen de modernización suficiente” y no disponen de planes de emergencia coordinados.

El sindicato vincula esta situación a las condiciones laborales del personal, con sueldos que califica como “de los más bajos de la Administración”.

“La gente, cuando puede, se escapa porque no se reconoce la responsabilidad que asumen”, sostienen. Denuncian que la falta de atractivo salarial impide atraer talento y que los trabajadores deben residir cerca de las presas, muchas veces en entornos aislados, sin transporte ni servicios, lo que agrava el desgaste profesional.

“Hay compañeros que llevan meses sin despegarse de los embalses desde que empezó la situación de lluvias”, concluyen.

Así, desde Csif advierten de la necesidad de "refuerzos estructurales urgentes y de mantenimiento en las presas". Además, "el Ministerio no ha ofrecido ninguna explicación sobre los informes de seguridad realizados en 2025", añaden.

Esta situación "cobra relevancia especialmente en estos momentos ante la situación de los embalses como consecuencia de las borrascas que han afectado a la Península", concluyen.

Asimismo, la plataforma de representación de trabajadores advierte de "la carencia de personal laboral suficiente para situaciones de emergencia y para establecer turnos de 24 horas, así como ingenieros suficientes para el análisis de las presas, lo que obliga a subcontratar a empresas".

Desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) señalan que cuentan "con más de 200 personas adscritas a Dirección Técnica que desarrollan su labor en las distintas presas de la Cuenca del Guadalquivir, pertenecientes a diversos grupos profesionales y especialidades".

Además, "en las próximas semanas está prevista la incorporación de cerca de 50 nuevos trabajadores procedentes de la Oferta de Empleo Público de 2024", indican.

Desde el departamento de Sara Aagesen se toman en serio la cuestión y señalan que la ley recoge la opción de incrementar las plantillas del Ministerio en caso de "emergencias climáticas".

Es el caso de las presas, señalan, y por eso el presupuesto de 40 millones de euros que han movilizado para "una oferta de empleo público extraordinaria".

La ley, recuerdan, prevé reforzar plantillas "especialmente en materia de infraestructuras hidráulicas, protección del litoral y predicción de fenómenos meteorológicos extremos".

Es justo lo que ha pasado estas pasadas semanas en Andalucía y en gran parte de España. Un tren de borrascas inusual que llegaba directamente desde el Caribe y que ha provocado inundaciones más que notables en lugares como Cádiz o Málaga.