Morante de la Puebla y Ana Mena recibirán la Medalla de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio

El torero Morante de la Puebla y la cantante Ana Mena recibirán la Medalla de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio este 28 de febrero.

Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en un mensaje a través de su perfil en la red social X.

Para el presidente andaluz Morante es "leyenda, figura que ha trascendido la Historia de la Tauromaquia e impulsor de nuestras tradiciones".

Sobre Mena ha señalado que "se ha convertido en una de las artistas más influyentes del pop, tras una exitosa carrera que comenzó cuando tan solo era una niña".

Moreno ha explicado, además, que "en su capote está el temple, la pureza, la emoción y el genio de Andalucía".

Moreno ya anunció este domingo quiénes serían los Hijos Predilectos de Andalucía este año. Los reconocimientos serán para Manuel Carrasco y Paz Vega.

Además, también se sabe que el pueblo cordobés de Adamuz recibirá la Medalla de Andalucía a la Solidaridad.

De esta forma, el Gobierno andaluz quiere reconocer la actitud de los vecinos de esta localidad, primeros en atender a los heridos del grave accidente de tren del pasado 18 de enero en el que murieron 46 personas.

Los reconocimientos se entregarán en una gala este 28 de febrero, Día de Andalucía, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.