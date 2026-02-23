Montero cree que desclasificar los documentos del 23F servirá de 'escudo' frente a posibles "amenazas a la democracia"

Las claves nuevo Generado con IA María Jesús Montero considera que desclasificar los documentos del 23F servirá como defensa ante posibles amenazas a la democracia. La vicepresidenta critica al PP por calificar la medida de cortina de humo y por mantener una política de opacidad sobre el golpe de Estado de 1981. Montero destaca la importancia de conocer qué ocurrió durante el 23F para reflexionar sobre la fortaleza de la democracia y prevenir comportamientos antidemocráticos. La ministra valora como significativa la advertencia del papa sobre el auge de la ultraderecha en España y su potencial amenaza para la democracia.

La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, cree que desclasificar los documentos del intento de golpe de Estado del 23F será un 'escudo' contra comportamientos que puedan "amenazar la democracia".

Así lo ha señalado la también ministra de Hacienda, para quien la medida, anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, supone una forma de "prevenir" comportamientos antidemocráticos.

Montero ha cargado también contra el PP por señalar que la medida es "una cortina de humo". Para la vicepresidenta del Gobierno, los populares mantienen la tónica política "de la opacidad, de no querer que nada se conozca, de tener miedo sobre su propio comportamiento durante esos días".

"Doy la bienvenida a la desclasificación de estos documentos", ha dicho la también ministra de Hacienda al ser preguntada por esta medida relacionada con el intento de golpe de Estado de 1981 anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según Montero, el tiempo transcurrido es "más que suficiente" para que se puedan hacer públicos los extremos de una investigación, que ayudará no solo a los estudiosos de ese tema, sino también a prevenir comportamientos que puedan amenazar la democracia y la voluntad popular expresada en las urnas.

"Qué pasó"

"Merecemos saber qué ocurrió, quién supo, qué pasó y cómo se truncó ese golpe de Estado por la unidad de todos los demócratas a una, que supimos que era un momento trascendental de defensa de nuestra democracia", ha recalcado.

Según Montero, el 23F representa además una oportunidad para reflexionar sobre la fortaleza de la democracia y también sobre las "amenazas en el horizonte", fundamentalmente con el auge de partidos de ultraderecha.

Por otra parte, preguntada sobre la preocupación expresada a los obispos por el papa León XIV por la ultraderecha en España -según recoge este lunes El País-, ha señalado que le parece "bastante significativo" que desde la Iglesia católica, su principal representante, haga este tipo de advertencias.

Democracia

"El toque de atención del papa va dirigido fundamentalmente a que seamos conscientes de que un apoyo a estas fuerzas políticas supone una amenaza para la democracia y una discriminación de las personas", ha dicho Montero.

Según la ministra, frente a los discursos de odio y xenófobos que se escuchan "con naturalidad" cada día, de Vox y también del PP, resulta "muy oportuno" que alguien que tiene que velar por la paz, por la igualdad, por erradicar la discriminación y la pobreza, se preocupe por el "afloramiento" de la ultraderecha.