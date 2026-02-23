Juanma Moreno insiste: las elecciones en Andalucía serán "en junio salvo que ocurra algo anormal que no esperamos"

Las claves nuevo Generado con IA Juanma Moreno asegura que las elecciones en Andalucía serán en junio salvo que ocurra algo anormal inesperado. El presidente de la Junta insiste en su intención de agotar la legislatura, cumpliendo el mandato dado por los andaluces en 2022. Las posibles fechas para las elecciones autonómicas son el 7 o el 14 de junio, aunque todavía no hay nada cerrado. Moreno afirma que las ayudas a los afectados por las borrascas no se verán condicionadas por el proceso electoral y ya están presupuestadas.

Las elecciones de Andalucía serán en junio "salvo que ocurra algo anormal que no esperamos". Así lo ha señalado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, cuestionado de nuevo por un posible adelanto electoral en la comunidad.

No lo habrá salvo cuestión sobrevenida. Tampoco la convocatoria de unas elecciones generales parece estar ya en las quinielas para un adelanto, puesto que variarían muy poco las fechas de anunciarlo ya el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así las cosas, las urnas tocarán en junio. Fuentes del PP señalan que, más probablemente antes del 19 que después. Eso deja dos posibles fines de semana electorales: el 7 o el 14. Pero no hay nada cerrado, insisten.

En todo caso, Moreno quiere "agotar la legislatura". Según ha insistido -idea que repite cada vez que le cuestionan sobre este particular- ese es el "mandato de los andaluces".

"Yo quiero agotar la legislatura, y eso significa que se agota en junio, semana arriba, semana abajo, con respecto a hace cuatro años, pero en las mismas fechas, salvo que ocurra algo anormal que no esperamos", ha abundado Moreno.

"Cuatro años"

Así, el presidente andaluz señala que cumple "con el mandato que nos dieron los ciudadanos" en 2022, con esa "mayoría suficiente" que le permite que la legislatura dure "cuatro años", según ha remarcado.

En su intervención también ha hablado de las ayudas a las localidades afectadas por las borrascas, que se cobrarán, indicó la pasada semana, en junio. Las elecciones no condicionan ese marco temporal, ha explicado.

"En un plazo de tres meses o de un mes, depende de qué tipo de ayudas" sean, van a estar en marcha "muchas" de ellas, que suman un montante global de "casi 1.800 millones de euros que ya se han consignado del propio presupuesto de la Junta de Andalucía", según ha recordado.

Parlamento de Andalucía

Las elecciones no condicionan las ayudas porque "una vez que nosotros iniciamos los trámites administrativos, que ya están iniciados, aunque se disuelva el Parlamento de Andalucía, ya esos trámites siguen, no afectan al hecho de que se disuelva el Parlamento" y se "entre en un proceso electoral".

"Por lo tanto, esa ayuda va a llegar exactamente igual que si tuviéramos gobierno", ha confirmado Moreno, que a renglón seguido ha querido dejar claro que sus "planes siguen intactos" respecto a la fecha de celebración de las próximas elecciones andaluzas.