Los médicos cargan contra la ministra de Sanidad por acusarles de desatender pacientes con cáncer: "Es grave"

Las claves nuevo Generado con IA El colectivo médico andaluz rechaza las declaraciones de la ministra de Sanidad, que sugirió que los médicos desatendieron a pacientes con cáncer durante la huelga. Los médicos aseguran que la atención a pacientes vulnerables y críticos estuvo garantizada en todo momento mediante los servicios mínimos. Consideran grave que se cuestione la profesionalidad y responsabilidad de los médicos, alertando sobre el impacto negativo en la confianza social. Exigen una rectificación pública y reclaman que sus demandas para un Estatuto Marco propio sean escuchadas con respeto y diálogo.

Enfado en el colectivo médico de Andalucía. La razón, unas declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, en las que, señalan en el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, aseguró que los doctores habrían desatendido a pacientes con cáncer debido a la huelga por la que le reclaman un Estatuto Marco propio.

La ministra, señalan, "sugiere que profesionales médicos habrían desatendido a pacientes oncológicos o en tratamiento de diálisis".

"Estas declaraciones carecen de fundamento y no se corresponden con la realidad asistencial vivida durante dicha convocatoria", señalan los médicos.

Los sanitarios defienden que "en cualquier conflicto laboral, y especialmente en el ámbito sanitario, el cumplimiento de los servicios mínimos no es solo una obligación legal, sino un compromiso ético inquebrantable para los médicos".

Niegan así haber incumplido sus obligaciones. "La atención a pacientes vulnerables y a aquellos cuya continuidad terapéutica resulta crítica ha estado garantizada en todo momento por los dispositivos asistenciales establecidos", subrayan.

"Profesionalidad"

Los médicos indican que es "especialmente grave trasladar a la sociedad un mensaje que pone en cuestión la profesionalidad y la responsabilidad de quienes sostienen diariamente el sistema sanitario, ya que este tipo de afirmaciones deterioran la confianza social y generan una alarma innecesaria".

De fondo está la lucha de los médicos por un Estatuto Marco propio para su profesión, algo que no avanza como quieren los doctores.

"Las legítimas discrepancias deben abordarse desde el respeto institucional, el rigor informativo y la voluntad de consenso. Persistir en la tramitación de un proyecto de Estatuto Marco ampliamente rechazado por la profesión médica, sin incorporar las demandas mayoritarias del colectivo, supone una grave falta de diálogo y puede tener consecuencias negativas para el funcionamiento del sistema sanitario y para la calidad asistencial a los pacientes", defienden.

Así pues, los médicos quieren "una rectificación pública de las afirmaciones realizadas y apelamos a la responsabilidad institucional en las declaraciones que afectan al prestigio y la credibilidad de la profesión médica".