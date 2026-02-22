Desmantelan cuatro centros de cultivo de cannabis en Pinos Puente (Granada): aprehenden más de 1.200 plantas

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil. Guardia Civil

La Guardia Civil ha desmantelado cuatro centros de cultivo interior de cannabis en la localidad de Pinos Puente (Granada) en el marco de la operación 'Olocasia'.

Durante las labores de seguridad ciudadana desplegadas, la Guardia Civil procedió a la identificación y detención de un individuo de 37 años sobre el que pesaban dos órdenes judiciales de búsqueda, detención e ingreso en prisión para el cumplimiento de condena.

Como resultado, los agentes investigadores se aprehendieron de un total de 1.222 plantas de cannabis y procedieron al desmontaje y destrucción de la infraestructura eléctrica empleada para el suministro ilícito de energía, que, junto a otras comprobaciones eléctricas en domicilios anexos, supusieron un total de diez enganches de luz fraudulentos desconectados, tal como ha informado el instituto armado en una nota de prensa.

El operativo, coordinado por el Área de Investigación de Puesto de la Guardia Civil de Pinos Puente, contó con la participación de agentes del puesto de Pinos Puente, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia y de la Compañía de Armilla, además de la colaboración de los técnicos de la compañía eléctrica, encargados de localizar y desconectar los enganches fraudulentos.

Los agentes de la Guardia Civil, tras obtener la correspondiente autorización judicial, accedieron a cuatro viviendas donde comprobaron la existencia de plantaciones de marihuana indoor y de acometidas ilegales a la red eléctrica en cada uno de los domicilios.

Como consecuencia de la operación, los propietarios de las viviendas serán puestos a disposición judicial en los próximos días como presuntos autores de delitos contra la salud pública y de defraudación de fluido eléctrico.

Por otra parte, el pasado domingo 15 de febrero, los agentes de la Guardia Civil de Pinos Puente procedieron a la detención de un individuo de 66 años por un presunto delito de cultivo y tráfico de drogas en la localidad de Tocón de Quéntar, tras la entrada y registro de su domicilio en la que se incautaron 380 plantas de marihuana.

Además, sobre esta persona había dictadas dos órdenes judiciales de búsqueda y detención, así como de ingreso en prisión dictadas por distintos órganos judiciales.