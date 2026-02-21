Montero celebra el 28F en Jaén y carga contra Moreno: “Algunos son rápidos posando y muy lentos gestionando”

Las claves nuevo Generado con IA María Jesús Montero celebra el Día de Andalucía en Jaén y critica a Juanma Moreno por retrasar el pago de ayudas a afectados por las recientes borrascas. Montero destaca que el Gobierno central ha destinado 7.000 millones para la recuperación del campo y 2.000 millones para los ayuntamientos andaluces. La vicepresidenta anuncia medidas como una Ley de lenguas andaluzas, más plazas de FP, la derogación de la Ley Universitaria andaluza y la petición de transferencias de Cercanías. Montero celebra que el Gobierno haya reducido de 35 a 5 las peonadas necesarias para acceder a prestaciones por desempleo en el campo.

El 28F está a la vuelta de la esquina y la secretaria general del PSOE andaluz y vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, ha celebrado este sábado el Día de Andalucía en Jaén, donde ha apremiado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a "no esperar a junio como ha anunciado" para pagar las ayudas por los daños ocasionados por el tren de borrascas que ha afectado a la comunidad en las últimas semanas.

"Que se pongan en marcha y se paguen desde ya. Hay algunos que son muy rápidos posando y muy lentos gestionando", ha señalado Montero en el acto en defensa de los servicios públicos organizado en Jaén capital.

Para la secretaria general de los socialistas andaluces, el Gobierno de España es el "defensor" de los servicios públicos porque "ha puesto 7.000 millones para la recuperación de los pueblos y del campo 7.000 millones".

"Son gotas de solidaridad que se pueden practicar porque preservamos la aportación de cada uno, según su capacidad, para que repartamos según las necesidades", ha explicado Montero al tiempo que ha añadido que "cuando la solidaridad se siente, cuando las cosas se hacen con corazón, intentando ayudar a los demás, no necesitamos chupar cámara".

Además, ha destacado los 2.000 millones de euros de ayuda que el Gobierno va a dar a los ayuntamientos "para levantar los polideportivos, las calles, para arreglar los caminos rurales, para que se vuelva ya a la normalidad y se pueda seguir avanzando".

En este punto es cuando Montero ha exigido a la Junta de Andalucía que "esas ayudas no esperen a junio, sino que se paguen ya". Eso sí ha criticado que estos paquetes son "de un volumen económico que no tiene nada que ver con lo que el Gobierno de España se está esforzando para poder recuperar la vida de la gente, que esas ayudas no esperen a junio, sino que se paguen desde ya".

De igual forma, la vicepresidenta primera del Gobierno ha garantizado que el Ejecutivo central "va a correr a agilizar el pago" de sus ayudas para "superar estos días tan malos que hemos tenido con motivo del tiempo".

Otras medidas aprobadas

Por otro lado, sobre otras medidas que se han aprobado, la ministra de Hacienda ha celebrado que el Gobierno de Sánchez haya "conseguido que las prestaciones al desempleo de aquellos que tienen que sumar las peonadas pasen de 35 a cinco. Esto es la vida para los hombres y las mujeres del campo".

El objetivo de esta ayuda es que "la pérdida de jornales del campo no llene de angustia y de desesperanza a hombres y mujeres que puedan estar con la duda de si iban a poder reunir el número de peonadas que les permitía, posteriormente, dar lugar a las siguientes prestaciones. Este es el valor de lo público".

Una Ley de lenguas andaluzas, más plazas de FP y derogar la ley universitaria

Montero también ha puesto sobre la mesa alguna de las primeras medidas que tomará si en las próximas elecciones andaluzas sale elegida como presidenta de la comunidad autónoma.

Entre sus promesas se encuentran impulsar una Ley de lenguas andaluzas, crear más plazas de Formación Profesional (FP), derogar la recientemente aprobada en el Parlamento andaluz Ley Universitaria Para Andalucía, conocida como la LUPA, y pedir la transferencia de los Cercanías.

En su intervención, ha hecho hincapié en que es necesaria una Ley de lenguas andaluzas para "impulsar, investigar y trasladar el valor de lo que siempre han sido los andaluces: expresarnos con orgullo, sin complejos, siendo capaces de defender nuestros orígenes".

"Ser andalucista o defender el andalucismo no significa ir en contra de otros que quieren avanzar en cotas de autogobierno. Ser andaluz es defender la autonomía de Andalucía", ha remarcado Montero, que considera que en estas dos últimas legislaturas del PP no se ha hecho "absolutamente nada" por avanzar en autogobierno, en desarrollarlo a través del Estatuto de Autonomía.

"Merecemos mucho más de lo que hoy ofrece la Junta de Andalucía. Para nosotros, la identidad andaluza que significa el 28F es la manera que tenemos de celebrar las fiestas, sí; o las romerías, sí, pero no sólo. No hay nada que identifique más fuera de Andalucía a un andaluz que cuando se le escucha hablar", ha expresado.

En educación, la ministra de Hacienda ha prometido la creación de más plazas de FP porque "son cientos de miles los jóvenes los que no pueden estudiar una titulación de FP porque la Junta de Andalucía ha preferido que la FP sea privada" cuando "las familias no pueden pagar 10.000 euros que cuesta el módulo porque tienen que hipotecar su casa para poder matricular a sus hijos".

En el ámbito universitario, ha dado a conocer que, si es elegida en los comicios andaluces, "derogaremos leyes que destruyen" lo ya construido, refiriéndose a la Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA) para "dar recursos a la pública".

Por último, ha adelantado que, como presidenta de la Junta, "impulsaremos la transferencia de la red de Cercanías para que al igual que ocurre en otras partes de España seamos capaces desde Andalucía de gestionar el Cercanías".