Destapan un fraude de más de 600.000 euros en Vícar (Almería): detienen a una empleada y su pareja
La Guardia Civil investiga a una tercera persona. El caso comenzó después de que una empresa observara movimientos económicos irregulares y transferencias ajenas a la actividad normal del negocio.
Más información: La ruta invisible de la cocaína: de las guarderías en Málaga a las carreteras españolas.
Las claves
nuevo
Generado con IA
La Guardia Civil ha detenido a una pareja y está investigando a una tercera persona por un fraude de 629.320 euros en Vícar (Almería).
El fraude consistía en transferencias no autorizadas desde cuentas de una empresa hacia cuentas bancarias vinculadas a la pareja detenida.
La empleada utilizó su acceso laboral para ejecutar los movimientos económicos irregulares, mientras su pareja aumentaba notablemente su patrimonio.
En el registro de su vivienda se incautaron documentos, joyas, vehículos y dispositivos electrónicos presuntamente adquiridos con el dinero defraudado.
Una pareja ha sido detenida y una tercera persona investigada por la Guardia Civil, respectivamente, como supuestos autores de un delito de apropiación indebida cometidos en la localidad de Vícar (Almería) en el marco de la operación 'Cabank'.
La investigación se inició tras las comprobaciones efectuadas por la empresa, que detectó movimientos económicos irregulares y transferencias aparentemente ajenas a la actividad normal del negocio.
Según las primeras indagaciones de los agentes, la trabajadora habría utilizado el acceso derivado de sus funciones laborales, para ordenar o ejecutar dichas operaciones sin autorización en diferentes cantidades.
Los detenidos habrían desfalcado en diferentes cantidades y fechas un total de 629.320 euros, cantidades que habían ido transfiriendo desde cuentas de la empresa hacia cuentas bancarias vinculadas a la pareja, según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa.
En el transcurso de la investigación, la Guardia Civil pudo comprobar la participación de su pareja, el cual en poco tiempo había incrementado su nivel de vida así como su patrimonio por lo que se procedió igualmente a su detención al figurar como titular de las cuentas receptoras de los fondos.
Durante la operación, se realizó un registro en la vivienda de ambos, donde se intervinieron diversa documentación, joyas y relojes, ordenadores y otros dispositivos informáticos, así como dos motocicletas, una furgoneta y un turismo, todos ellos adquiridos con fecha posterior a que comenzasen las transferencias no consentidas desde la cuenta titularidad de la empresa.
La investigación continúa abierta, estando pendiente la recepción de documentación financiera. Tanto las diligencias instruidas como los detenidos, son puestos a disposición del Partido Judicial de Almería (Almería).